Počet cestujúcich využívajúcich letisko Heathrow stúpol o 6,9 %
Vplyv vojny na dodávky leteckého paliva podľa letiska jeho činnosť neovplyvnil.
Autor TASR
Londýn 13. apríla (TASR) - Cez štyri terminály letiska Heathrow v marci celkovo prešlo 6,6 milióna cestujúcich. Medziročne to bol rast o 6,9 %. Minulý mesiac sa tak stal najrušnejším marcom v histórii letiska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prispelo k tomu aj to, že počet pasažierov, pre ktorých slúži londýnske letisko ako prestupná stanica, minulý mesiac v dôsledku vojny na Blízkom východe stúpol o 10 %. Letiská Dubaj, Doha alebo Abú Zabí denne zvyčajne využíva pol milióna cestujúcich.
Napriek marcovému rastu počtu cestujúcich letisko Heathrow upozornilo, že „výhľad na najbližšie mesiace je pre prebiehajúci konflikt neistý“. Vplyv vojny na dodávky leteckého paliva podľa letiska jeho činnosť neovplyvnil. „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili letecké spoločnosti a cestujúcich, keďže trendy v cestovaní počas krízy na Blízkom východe sa menia,“ konštatoval generálny riaditeľ Heathrow Thomas Woldbye.
