Počet cestujúcich znížil v 3. kvartáli čistú stratu Air France-KLM

Paríž/Amsterdam 29. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť Air France-KLM výrazne znížila v 3. štvrťroku čistú stratu a v prípade EBITDA sa vrátila do plusových čísiel. Výsledky, pod ktoré sa podpísal prudký rast počtu cestujúcich, prekonali aj očakávania samotných aerolínií.



Air France-KLM Group, ktorá zahrnuje francúzske aerolínie Air France, holandskú spoločnosť KLM a nízkonákladové aerolínie Transavia, uviedla, že za 3. štvrťrok tohto roka evidovala čistú stratu 192 miliónov eur. To je výrazný pokles v porovnaní so stratou za 3. kvartál minulého roka, v ktorom dosiahla 1,67 miliardy eur.



Firma zároveň uviedla, že zaznamenala zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA), a to na úrovni 796 miliónov eur. Pred rokom bola v tomto ukazovateli v mínuse, konkrétne na úrovni 442 miliónov eur. Výsledky podporilo uvoľnenie reštrikcií zavedených v dôsledku pandémie nového koronavírusu, čo v období júl až september takmer zdvojnásobilo počty cestujúcich.



Tržby dosiahli 4,57 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 81 %.



Spoločnosť očakávala pri ukazovateli EBITDA návrat do čiernych čísiel, výsledky však boli omnoho lepšie, než čakala. Ako povedal finančný riaditeľ spoločnosti Steven Zaat, predpokladali, že údaje v rámci EBITDA budú pozitívne, avšak takmer 800 miliónov eur prekonalo všetky očakávania spoločnosti.