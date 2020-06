Počet chudobných v Taliansku vlani prvýkrát po piatich rokoch klesol

Rím 16. júna (TASR) – Počet chudobných v Taliansku vlani prvýkrát po piatich rokoch rastu klesol. Tento rok však krajinu tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu, takže šlo zrejme len o "jednorazový" efekt.



Podľa údajov štatistického úradu ISTAT počet ľudí v Taliansku, ktorí si nemôžu dovoliť základné tovary a služby, klesol v roku 2019 na 4,6 milióna, čo predstavuje 7,7 % obyvateľstva v tretej najväčšej ekonomike eurozóny. ISTAT pripomenul, že zvlášť na menej rozvinutom juhu predstavuje chudoba citeľný problém. Konkrétne, v minulom roku žilo 8,6 % rodín na juhu v absolútnej chudobe, zatiaľ čo na severe to bolo 5,8 %, v centrálnych regiónoch vrátane hlavného mesta Rím 4,5 %.



Počet Talianov, ktorí žijú v „relatívnej chudobe“, čo sú tí, ktorých disponibilný príjem je nižší ako približne polovica národného priemeru, klesol vlani približne na 14,7 % z 15 % populácie v roku 2018.



K zníženiu počtu absolútne chudobných došlo súčasne so zavedením kontroverznej schémy s názvom príjem občanov. V súčasnosti je to v priemere 519 eur mesačne a poberá ho 2,8 milióna ľudí.



Vlaňajší pokles počtu chudobných bol zrejme "jednorazový", pretože talianska ekonomika sa pre blokádu spojenú s pandémiou prepadla do vážnej recesie, čo znamená elimináciu pracovných miest.



Pokiaľ ide o rodiny, počet tých, ktoré žijú v absolútnej chudobe, sa minulý rok mierne znížil na 1,7 milióna z 1,8 milióna v roku 2018.



Približne jeden milión rodín využilo vládny systém príjmu občanov pre chudobných. ISTAT uviedol tiež, že v roku 2019 chudobní po tejto reforme sociálneho zabezpečenia zvýšili svoje výdavky.



Ale pandémia a celonárodná blokáda zrazili ekonomiku na kolená. Talianska centrálna banka odhaduje, že výkon hospodárstva sa v roku 2020 zníži približne o 9,2 %, pričom v budúcom roku predpovedá len čiastočné oživenie.