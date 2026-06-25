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Počet ciest s prenocovaním sa vlani medziročne zvýšil o 0,3 %
Stále však bol o 12,2 % nižší ako v rekordnom predpandemickom roku 2019, kedy sa počet ciest blížil k 14 miliónom.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Obyvatelia Slovenska v roku 2025 zrealizovali celkovo 12,2 milióna súkromných a služobných ciest s prenocovaním. Ich počet medziročne o 0,3 % vzrástol, stále však bol o 12,2 % nižší ako v rekordnom predpandemickom roku 2019, kedy sa počet ciest blížil k 14 miliónom. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Absolútnu prevahu v počte zrealizovaných ciest majú dlhodobo súkromné cesty. Slováci ich vlani zrealizovali 11,5 milióna, čo bol medziročný nárast o 2,1 %. V porovnaní s cestovateľsky najúspešnejším rokom 2019 ich však bolo takmer o 5 % menej. Tento typ ciest tvorí až 94 % zo všetkých ciest občanov SR. Naopak, počet služobných ciest poklesol na 735.000.
Väčšinu spomedzi súkromných ciest s takmer 60-percentným podielom predstavovali cesty a pobyty na Slovensku. Obyvatelia SR ich zrealizovali necelých 6,9 milióna za rok, ich počet sa medziročne nepatrne znížil, a to o 0,3 %. K hodnotám v poslednom roku pred pandémiou chýbalo ešte viac ako 10 % (807.000) ciest.
Obyvatelia Slovenska v roku 2025 zrealizovali v súhrne 4,6 milióna súkromných ciest do zahraničia. Ich počet dosiahol vlani rekordnú úroveň, doterajšie maximum z roku 2019 prekonal o 5,1 %. Slováci naďalej preferovali dlhodobé cesty (štyri a viac nocí) za hranice Slovenska, tie minulý rok tvorili viac ako dve tretiny zo všetkých ciest do cudziny. Zaujímavosťou je, že pobyty mimo územia Slovenska s viac ako ôsmimi prenocovaniami tvorili až pätinu ciest do zahraničia.
Najvýraznejší nárast zaznamenali zahraničné cesty osôb vo vekovej kategórii 25 až 44 rokov, ktorých počet vlani dosiahol 1,8 milióna, čo bolo najviac za posledných sedem rokov. Naopak, osoby v seniorskom veku sa zúčastňovali výrazne menšieho počtu ciest do cudziny, ich počet klesol na 526.000, čo bolo medziročne až o 33 % menej.
Pri výbere spôsobu cestovania si pre svoje domáce cesty obyvatelia SR volili predovšetkým presun automobilmi, tento typ dopravy pokryl až 80 % pobytov na Slovensku. Rovnako bola najčastejšia preprava autami aj pri cestách do zahraničia. Tento spôsob dopravy zvolili pri takmer polovici ciest. Viac ako tretina zahraničných ciest bola realizovaná leteckou dopravou (1,7 milióna ciest), o štvrtinu viac ako v cestovateľsky úspešnom predkovidovom roku.
Cieľom viac ako pätiny súkromných zahraničných ciest s prenocovaním bolo vlani aj naďalej Česko. Slováci tu absolvovali 972.000 pobytov, čo je medziročne o 4 % viac. Počet nocí strávených v Česku však zaostával za predchádzajúcim rokom. Klesol o 6 % na tri milióny prenocovaní. Druhou najčastejšie navštevovanou krajinou bolo Chorvátsko. Do tejto prímorskej destinácie Slováci zrealizovali minulý rok vyše pol milióna ciest, medziročne ich bolo nepatrne viac. Prenocovaní síce bolo opäť viac ako v Česku, aktuálne takmer 3,9 milióna nocí, v porovnaní s rokom 2024 však ich počet mierne klesol.
Absolútnu prevahu v počte zrealizovaných ciest majú dlhodobo súkromné cesty. Slováci ich vlani zrealizovali 11,5 milióna, čo bol medziročný nárast o 2,1 %. V porovnaní s cestovateľsky najúspešnejším rokom 2019 ich však bolo takmer o 5 % menej. Tento typ ciest tvorí až 94 % zo všetkých ciest občanov SR. Naopak, počet služobných ciest poklesol na 735.000.
Väčšinu spomedzi súkromných ciest s takmer 60-percentným podielom predstavovali cesty a pobyty na Slovensku. Obyvatelia SR ich zrealizovali necelých 6,9 milióna za rok, ich počet sa medziročne nepatrne znížil, a to o 0,3 %. K hodnotám v poslednom roku pred pandémiou chýbalo ešte viac ako 10 % (807.000) ciest.
Obyvatelia Slovenska v roku 2025 zrealizovali v súhrne 4,6 milióna súkromných ciest do zahraničia. Ich počet dosiahol vlani rekordnú úroveň, doterajšie maximum z roku 2019 prekonal o 5,1 %. Slováci naďalej preferovali dlhodobé cesty (štyri a viac nocí) za hranice Slovenska, tie minulý rok tvorili viac ako dve tretiny zo všetkých ciest do cudziny. Zaujímavosťou je, že pobyty mimo územia Slovenska s viac ako ôsmimi prenocovaniami tvorili až pätinu ciest do zahraničia.
Najvýraznejší nárast zaznamenali zahraničné cesty osôb vo vekovej kategórii 25 až 44 rokov, ktorých počet vlani dosiahol 1,8 milióna, čo bolo najviac za posledných sedem rokov. Naopak, osoby v seniorskom veku sa zúčastňovali výrazne menšieho počtu ciest do cudziny, ich počet klesol na 526.000, čo bolo medziročne až o 33 % menej.
Pri výbere spôsobu cestovania si pre svoje domáce cesty obyvatelia SR volili predovšetkým presun automobilmi, tento typ dopravy pokryl až 80 % pobytov na Slovensku. Rovnako bola najčastejšia preprava autami aj pri cestách do zahraničia. Tento spôsob dopravy zvolili pri takmer polovici ciest. Viac ako tretina zahraničných ciest bola realizovaná leteckou dopravou (1,7 milióna ciest), o štvrtinu viac ako v cestovateľsky úspešnom predkovidovom roku.
Cieľom viac ako pätiny súkromných zahraničných ciest s prenocovaním bolo vlani aj naďalej Česko. Slováci tu absolvovali 972.000 pobytov, čo je medziročne o 4 % viac. Počet nocí strávených v Česku však zaostával za predchádzajúcim rokom. Klesol o 6 % na tri milióny prenocovaní. Druhou najčastejšie navštevovanou krajinou bolo Chorvátsko. Do tejto prímorskej destinácie Slováci zrealizovali minulý rok vyše pol milióna ciest, medziročne ich bolo nepatrne viac. Prenocovaní síce bolo opäť viac ako v Česku, aktuálne takmer 3,9 milióna nocí, v porovnaní s rokom 2024 však ich počet mierne klesol.