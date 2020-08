ANALÝZA: Počet DDoS útokov sa strojnásobil, za nárast môže aj pandémia

Bratislava 16. augusta (TASR) – Počet DDoS útokov sa v 2. kvartáli tohto roka medziročne strojnásobil. Vyplýva to z analýzy kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. DDoS útoky sa vyznačujú tým, že spôsobujú čiastočné alebo úplné znefunkčnenie sieťovej či IT služby.



Odborníci spoločnosti sa domnievajú, že nárast útokov možno pripísať dosahu pandémie nového koronavírusu, keďže kyberzločinci, ale aj obete ich útokov museli prehodnotiť svoje plány na leto. Počet útokov, ktoré odhalilo a aj zablokovalo bezpečnostné riešenie spoločnosti, sa v 2. štvrťroku medziročne zvýšilo o 217 %. "Počet útokov sa mierne zvýšil aj v medzikvartálnom porovnaní," dodala spoločnosť.



Odborníkov však tieto hodnoty prekvapili, pretože počet DDoS útokov býva vyšší práve na začiatku roka, keďže ide o vrcholnú sezónu pre podnikanie a koncom jari a v lete sa ich počet zvykol znižovať. "Napríklad minulý rok počet útokov v 2. kvartáli klesol o 39 % v porovnaní s údajmi za 1. kvartál a v roku 2018 bol rozdiel medzi oboma štvrťrokmi 34 %," vyčíslila spoločnosť s tým, že medzikvartálny nárast bol teraz na úrovni piatich percent. Rovnako aj najvyšší počet útokov za deň bol nameraný v 2. štvrťroku 2020, konkrétne 9. apríla, keď došlo k takmer trom stovkám útokov.



Tento rok sa mnoho ľudí vzdalo dovoleniek. "V dôsledku toho záviselo oveľa viac ľudí od online zdrojov, či už na pracovné alebo súkromné účely, pričom z tohto leta sa stalo rušné obdobie pre online firmy a informačné zdroje. Výsledkom tak boli bezprecedentné DDoS aktivity a zatiaľ ani nemáme dôvod očakávať ich pokles," uzavrel generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen.



Ako prevenciu proti DDoS útokom odborníci odporúčajú organizáciám nechať operácie s webovými zdrojmi v rukách špecialistov, ktorí vedia, ako reagovať na tieto úroky. "Preverte dohody s tretími stranami a overte si kontaktné údaje – vrátane tých uzavretých s poskytovateľmi internetových služieb. Tímom to umožní rýchly prístup k dohodám v prípade útoku," dodali odborníci. Odporúčajú tiež implementovať profesionálne ochranné riešenie.