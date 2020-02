Počet DDoS útokov sa v poslednom kvartáli 2019 takmer zdvojnásobil

Bratislava 20. februára (TASR) - Analýza DDoS útokov odhalila, že za posledné tri mesiace roku 2019 ich počet vzrástol o 44 percentuálnych bodov v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka. Z hĺbkovej analýzy aktivít botnetov ďalej vyplynulo, že okolo 28 % útokov sa stalo počas víkendov, pričom podiel útokov v nedeľu stúpol o 2,5 percentuálneho bodu – dosiahol 13 %. Zistenia priniesla správa spoločnosti Kaspersky o DDoS útokoch v poslednom štvrťroku 2019.



V poslednom kvartáli 2019 došlo k niekoľkým rozsiahlym DDoS útokom vrátane útokov na finančné inštitúcie v Južnej Afrike, Singapure a v škandinávskych krajinách. Obdobnými kybernetickými útokmi sa kyberzločinci pokúšali narušiť aj digitálne systémy Labouristickej strany v Spojenom kráľovstve, ako aj servery hry Minecraft zriadené vo Vatikáne. Tieto incidenty poukazujú na to, že DDoS útoky sú medzi kyberzločincami, ktorí sa usilujú o finančný zisk, alebo sú motivovaní ideologickými motívmi, stále bežnou metódou útoku, takže spoločnosti by mali byť na ne pripravené a mali by pochopiť spôsob, akým sa vyvíjajú.



"Napriek všeobecne výraznému rastu útokov sa záver roka ukázal byť pokojnejší, než sa očakávalo. Myslíme si, že dôvod, prečo sme v určité dni nezaregistrovali smršť útokov, je ten, že firmy rozšírili svoje aktivity na celé sviatočné obdobie, počas ktorého venovali pozornosť práci so zákazníkmi. Takže kyberzločinci nepotrebujú spustiť útok v momente konkrétnej udalosti. Avšak útočníci stále môžu nájsť spôsob, ako vám pokaziť deň, pretože kyberkriminalita nie je obmedzená bežnou pracovnou dobou," vysvetlil Miroslav Kořen, generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu.



Zároveň odporúča, aby organizácie vykonali záťažové testy a audity webových aplikácií s internými zamestnancami alebo pomocou externých odborníkov s cieľom identifikovať najslabšie miesta infraštruktúry firmy, a aby ustanovili odborníkov, ktorí budú zodpovední za udržiavanie prevádzky webových zdrojov a používali profesionálne bezpečnostné riešenia na ochranu firmy pred útokmi.