Počet developerských projektov v Bratislave sa naďalej znižuje

Bratislava 15. apríla (TASR) – Celkový počet developerských projektov na bratislavskom trhu rezidenčných nehnuteľností sa naďalej znižuje. Naopak, dopyt po novom bývaní je stále enormne vysoký, preto nie je dôvod na pokles cien bytov v Bratislave. Poukázali na to odborníci z realitnej spoločnosti Lexxus.



Podľa aktuálnych dát ponúka v hlavnom meste nové byty aktuálne 78 developerských projektov. V porovnaní s posledným kvartálom vlaňajška tak je to o štyri projekty menej. "Ponuka bytov stúpla len o 733 bytových jednotiek, čo predstavuje medzikvartálny pokles takmer o 21,6 %," vyčíslili odborníci. Navyše sa počas prvých troch mesiacov tohto roka kompletne vypredala ponuka 11 developerských projektov. "Ak však porovnáme stav nových voľných bytov s minulým rokom, ich počet, naopak, narástol o 5,9 %," podotkli experti.



Dopyt sa však naďalej oživuje, oproti začiatku minulého roka je takmer dvojnásobný. V mesiacoch január až marec bolo zazmluvnených 997 bytov. Medzikvartálne sa tak ich počet zvýšil o 17,4 % a vzrástol aj oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 28 %. Najžiadanejšie boli byty v okrese Bratislava II, kde sa ich predalo 310. Naopak, najmenej sa predalo v okrese Bratislava I, a to 51.



Počet voľných nových bytov klesá, napríklad v okrese Bratislava V zaznamenali odborníci ich historicky najnižšiu úroveň. V rámci celej Bratislavy bolo ku koncu 1. kvartálu tohto roka na trhu k dispozícii 1914 voľných nových bytov. Medzikvartálne sa tak ich počet znížil o 11,4 %. "Tretíkrát od krízy v roku 2009 klesol počet voľných bytov pod psychologickú hranicu 2000 jednotiek," dodali odborníci.



Ceny novostavieb v projektoch pritom v úvode roka rástli enormne, najrýchlejšie počas pandémie nového koronavírusu. Priemerná cena voľných bytov dosiahla 2844 eur za štvorcový meter (m2) bez DPH. "Ide tak o ďalšie nové maximum. Medzikvartálne sa zvýšila o 101 eur, respektíve približne o 3,7 %," vyčíslili odborníci. V medziročnom porovnaní zaznamenala spoločnosť nárast priemernej ceny o 12,2 %.



Najvýraznejšie rástla priemerná cena v okrese Bratislava V, a to o 7,8 %. Najmenej zdraželi nové byty v okrese Bratislava III, a to o tri percentá.