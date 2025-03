Počet dlhodobo nezamestnaných v Česku vzrástol za dva roky o štvrtinu

Praha 25. marca (TASR) - Počet Čechov, ktorí sú dlhodobo bez zamestnania, a to nové si hľadajú dlhšie ako rok, neustále rastie. Vo februári prelomil hranicu 100.000, pričom za posledné dva roky vzrástol takmer o štvrtinu. Podľa analytikov ide najmä o starších ľudí alebo tých s nižším vzdelaním. Informoval o tom server novinky.cz.



Koncom februára dosiahol počet dlhodobo nezamestnaných v Česku 100.399 a ich podiel na celkovej nezamestnanosti predstavoval takmer 31 %, uviedol Úřad práce ČR. Vlani v rovnakom období zaznamenalo Česko 84.675 dlhodobo nezamestnaných, čo z celkového počtu ľudí bez práce tvorilo necelých 29 %. Na porovnanie, v roku 2023 dosiahol koncom februára počet dlhodobo nezamestnaných "iba" 75.738.



"Rast dlhodobej nezamestnanosti potvrdzuje, že chabá kondícia českej ekonomiky sa už prejavuje zníženou ochotou firiem prijímať pracovníkov, pretože pre nich nemajú zodpovedajúci odbyt," zhodnotil situáciu hlavný ekonóm spoločnosti Cyrrus Vít Hradil. Počet ľudí, ktorí dlhodobo hľadajú prácu, rástol za posledný rok takmer dvojnásobným tempom než celkový počet nezamestnaných. Celkovo bolo vo februári bez práce 326.223 ľudí, medziročne ich pribudlo 30.116.



Podľa analytika spoločnosti Akcenta Miroslava Nováka vplývajú problémy v ekonomike vo väčšej miere práve na ľudí, ktorí sa ťažšie zamestnávajú. Nové miesto ťažko zháňajú pre zdravotné problémy, nízke vzdelanie alebo preto, že bývajú v regióne, kde je menej pracovných príležitostí.



Podľa hlavného ekonóma Banky Creditas Petra Dufka sú dlhodobo nezamestnaní aj inak špecifická skupina. "Ak by sme išli hlbšie do údajov, zistili by sme, že sú to často ľudia, ktorí majú približne 60 rokov a na trhu práce o nich nie je veľký záujem, aj keď sa často deklaruje, ako sú firmy voči tejto skupine ústretové," povedal.



Rastúcu nezamestnanosť ľudí nad 55 rokov potvrdzujú aj štatistiky z českého Úradu práce. Za posledný rok sa ich počet zvýšil o 13 % na takmer 81.000. Mierne vzrástol aj ich podiel na celkovom počte nezamestnaných, a to na takmer štvrtinu.