Počet dokončených bytov bol medziročne približne rovnaký
Vývoj v jednotlivých krajoch bol rôznorodý, v piatich z ôsmich regiónov SR počty dokončených bytov medziročne vzrástli, čo prispelo k zmierneniu celkového poklesu na úrovni Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Počet dokončených bytov v SR počas 3. štvrťroka dosiahol 4188 bytových jednotiek, čo bolo približne rovnako ako pred rokom. Medziročný pokles bol len nepatrný - 1,5 %. Počet dokončených bytov v treťom štvrťroku 2025 bol však stále najnižší spomedzi 3. štvrťrokov od roku 2018. V porovnaní s dlhodobým priemerom (priemer 3. štvrťrokov za desať predošlých rokov) bol aktuálny počet nižší o 6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR s tým, že štatistické informácie o výstavbe bytov za 3. štvrťrok 2025 sú predbežné z dôvodu prechodu na nový dátový zdroj a budú dodatočne spresnené.
Vývoj v jednotlivých krajoch bol rôznorodý, v piatich z ôsmich regiónov SR počty dokončených bytov medziročne vzrástli, čo prispelo k zmierneniu celkového poklesu na úrovni Slovenska. Z hľadiska dlhodobého vývoja však aktuálny počet dokončených bytov bol nižší ako dlhodobý desaťročný priemer rovnakého obdobia v štyroch krajoch, a to najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Miernejšie zaostávanie za dlhodobým priemerom evidovali aj v Nitrianskom a Košickom kraji.
Počas 3. štvrťroka 2025 sa na Slovensku začala výstavba 4270 bytov, čo predstavovalo nárast o tretinu oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Tento dynamický medziročný rast je len dôsledkom veľmi nízkej porovnávacej základne v 3. štvrťroku 2024, kedy sa zaznamenal jeden z historicky najslabších tretích štvrťrokov z hľadiska rozbehu výstavby. Napriek pozitívnemu medziročnému vývoju bola nová výstavba ešte stále o 17 % slabšia, než je dlhodobý štandard rovnakého obdobia.
Rozbeh výstavby sa evidoval vo väčšine krajov, vrátane Bratislavského kraja, stále však pretrváva zaostávanie za dlhodobým priemerom predchádzajúcich desiatich rokov, ktorý sa pohybuje v intervale od -28,3 % v Nitrianskom kraji do -0,9 % v Banskobystrickom kraji.
Ku koncu septembra 2025 bolo na Slovensku rozostavaných vyše 77.000 bytových jednotiek, čo predstavuje medziročný pokles o 1,4 %. Rozostavanosť sa aktuálne nachádza na úrovni dlhodobého priemeru, zvýšila sa len nepatrne.
V súhrne troch štvrťrokov roku 2025 bolo dokončených aj začatých menej bytov ako v rovnakom období minulého roka. Dokončilo sa 11.015 nových bytov, čo znamenalo medziročný pokles o viac ako 13,5 % a o 13,1 % menej v porovnaní s dlhodobým priemerom. Zároveň sa začalo stavať 11.511 bytov, čo bolo medziročne menej o 1,6 %, v porovnaní s dlhodobým priemerom menej o 22,1 %.
