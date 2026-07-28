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Počet dolárových miliardárov v Indii za päť rokov prudko vzrástol
Počet Indov s investičnými aktívami presahujúcimi 30 miliónov USD sa zvýšil z 12.100 v roku 2021 na 19.800 v roku 2026.
Autor TASR
Naí Dillí 28. júla (TASR) - Počet dolárových miliardárov v Indii sa za posledných päť rokov zvýšil viac ako štvornásobne. Podľa daňových priznaní za finančný rok 2025/2026, ktorý sa končí v marci, deklarovalo 576 občanov celkové príjmy vo výške jednej miliardy USD (880 miliónov eur), zatiaľ čo pred piatimi rokmi ich bolo 142, napísal v utorok denník Times of India. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Počet Indov s investičnými aktívami presahujúcimi 30 miliónov USD sa zvýšil z 12.100 v roku 2021 na 19.800 v roku 2026. India vstúpila do novej transformačnej éry akumulácie bohatstva. Podľa miestnych médií má viac ako 15 % ultrabohatých obyvateľov v súčasnosti menej ako 30 rokov. Hlavným motorom rastu majetku sú technologické startupy a počiatočné verejné ponuky akcií (IPO).
Z pohľadu počtu ultrabohatých jednotlivcov je India v súčasnosti na šiestom mieste na svete. V Ázii jej patrí tretia priečka, za Čínou a Japonskom. V juhoázijskej krajine sa okrem toho nachádza 108 oficiálne registrovaných rodinných podnikov s kapitálom presahujúcim jednu miliardu USD, čo ju v tomto ukazovateli radí na tretie miesto na svete.
(1 EUR = 1,1389 USD)
Počet Indov s investičnými aktívami presahujúcimi 30 miliónov USD sa zvýšil z 12.100 v roku 2021 na 19.800 v roku 2026. India vstúpila do novej transformačnej éry akumulácie bohatstva. Podľa miestnych médií má viac ako 15 % ultrabohatých obyvateľov v súčasnosti menej ako 30 rokov. Hlavným motorom rastu majetku sú technologické startupy a počiatočné verejné ponuky akcií (IPO).
Z pohľadu počtu ultrabohatých jednotlivcov je India v súčasnosti na šiestom mieste na svete. V Ázii jej patrí tretia priečka, za Čínou a Japonskom. V juhoázijskej krajine sa okrem toho nachádza 108 oficiálne registrovaných rodinných podnikov s kapitálom presahujúcim jednu miliardu USD, čo ju v tomto ukazovateli radí na tretie miesto na svete.
(1 EUR = 1,1389 USD)