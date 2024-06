Počet dovolenkárov medziročne poklesol a je nižší ako pred pandémiou

Bratislava 28. júna (TASR) - Na dovolenky a predĺžené víkendy cestovalo minulý rok menej obyvateľov Slovenska ako v roku 2022. Zaostávanie počtu dovolenkárov sa tak oproti stavu pred pandémiou znova prehĺbilo. Vyplýva to z údajov zverejnených v piatok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR o dovolenkovom a služobnom cestovaní osôb v roku 2023. Súčasne sa výrazne zmenila štruktúra cestovania. Medziročne dynamicky narástli počty cestovateľov do zahraničia, ubudlo však dovolenkárov na Slovenku.



Celkovo vlani vycestovalo na dovolenku 2,7 milióna obyvateľov Slovenska, čo predstavovalo 59 % ľudí starších ako 15 rokov. Ich množstvo sa medziročne znížilo o 3,5 %, čím vzrástlo aj zaostávanie vytvorené pandémiou. "Jednu či viac ciest uskutočnilo o 21 %, teda o trištvrte milióna osôb menej ako v poslednom roku pred pandémiou," vyčíslil ŠÚ SR.



Počet cestovateľov len v rámci Slovenska sa medziročne znížil o 18 % na úroveň 1,2 milióna osôb. Stále však išlo o podielovo najvýznamnejšiu skupinu dovolenkujúcich osôb. Skupina dovolenkárov, ktorá kombinovala cestovanie na Slovensku s aspoň jednou cestou do zahraničia, medziročne vzrástla o 5 %. Ich počet presiahol 940.000 osôb. Cestovanie výlučne do zahraničia si zvolilo 534.000 obyvateľov, čo bolo oproti predchádzajúcemu roku viac takmer o 30 %.



V rámci dlhodobého porovnania stavu cestovania obyvateľstva SR v rokoch pred pandémiou a po nej platí, že najviac ubudlo cestovateľov, ktorí kombinovali domáce a zahraničné cesty. Je ich o tretinu menej ako pred piatimi či šiestimi rokmi. Výlučne, prípadne kombinovane s domácimi dovolenkami cestovalo v minulom roku do zahraničia 1,5 milióna obyvateľov. Ich počet medziročne stúpol, stále bol však o štvrtinu pod hodnotami z roku 2019. Dovolenku v rámci Slovenska absolvovalo o štvrtinu obyvateľov menej ako v období pred pandémiou.



Ľudia v minulom roku nevycestovali na dovolenku najmä z finančných a zdravotných dôvodov. "Hlavné dôvody necestovania boli podobné ako v predpandemickom období - finančné, zdravotné dôvody a motivácia k dovolenke. Výrazne, na deväťročné minimum, poklesol dôvod cestovania - obavy z bezpečnosti," priblížili štatistici.