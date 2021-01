Počet dovolenkárov v Chorvátsku vlani klesol o 37 %

Záhreb 8. januára (TASR) - Koronakríza mala v minulom roku výrazný negatívny vplyv na cestovný ruch v Chorvátsku. V roku 2020 strávilo v krajine dovolenku 7,8 milióna turistov. To bolo o 37 % menej ako v rekordnom roku 2019, uviedol chorvátsky zväz cestovného ruchu HTZ.



Počet prenocovaní vlani dosiahol 54,4 milióna, čo bola polovica v porovnaní s rokom 2019. Na zahraničných turistov pripadlo 43,1 milióna prenocovaní. To bolo 45 % z prenocovaní v prechádzajúcom roku. Na domácich turistov pripadlo 11,3 % milióna prenocovaní, čo bolo 83 % z roka 2019.



"Aj napriek pandémii a s ňou spojeným výzvam môžeme byť spokojní s výsledkami za rok 2020," uviedla ministerka cestovného ruchu Nikolina Brnjacová. Čísla za minulý rok sú podľa nej dôkazom, že sa cestovný ruch rýchlo dokázal prispôsobiť novej situácii. Chorvátsko bol považované vďaka priaznivej epidemiologickej situácii za bezpečnú krajinu, čo by malo pokračovať aj v roku 2021, dodala Brnjacová.



Najviac prenocovaní spomedzi zahraničných návštevníkov pripadalo vlani na Nemcov (12,7 milióna), za ktorými nasledovali Slovinci (8,3 milióna), Poliaci (4,6 milióna), Česi (3,5 milióna) a Rakúšania (2,5 milióna).