Počet elektromobilov na slovenských cestách presiahol 20.000
Najsilnejším segmentom ostávajú osobné vozidlá kategórie M1, kde za prvých šesť mesiacov tohto roka pribudlo na cestách celkovo 2008 nových BEV.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Po slovenských cestách k 30. júnu 2025 jazdilo 20.265 batériových elektrických vozidiel (BEV) všetkých kategórií. Pri osobných autách bolo novoregistrovaných za 1. polrok 2025 spolu 4543 vozidiel, čo predstavuje nárast o viac ako 86 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Rozmach elektromobility je viditeľný aj v úžitkovej doprave. Najčastejšie registrovanými BEV modelmi medzi novými vozidlami boli v 2. kvartáli Škoda Elroq, Tesla Model Y a Škoda Enyaq. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).
Najsilnejším segmentom ostávajú osobné vozidlá kategórie M1, kde za prvých šesť mesiacov tohto roka pribudlo na cestách celkovo 2008 nových BEV. K výrazne lepším výsledkom dospelo Slovensko vďaka tomu, že väčšinu novoregistrovaných elektromobilov tvoria jazdené vozidlá dovezené zo zahraničia. Individuálne dovezených a zaregistrovaných bolo 2535 osobných vozidiel s čisto elektrickým pohonom.
„Viac ako polovica elektrických áut, ktoré pribudli na slovenských cestách v prvej polovici roka, neboli zakúpené na Slovensku. Je to dôkaz o rastúcej popularite elektromobility a zmenách v preferenciách vodičov, ktorí si musia hľadať spôsoby, ako získať dostupný elektromobil napriek chýbajúcej podpore zo strany štátu,“ uviedol analytik SEVA Martin Jelenek.
„Zdá sa tiež, že vzniká solídny sekundárny trh a obavy vodičov o batérie či spoľahlivosť elektromobilov sa už podarilo aspoň čiastočne rozptýliť. Tešíme sa, že sme svojím dielom k tomu prispeli aj aktivitami SEVA v oblasti evanjelizácie a popularizácie bezemisnej dopravy,“ dodal Jelenek.
Na dynamike postupne naberá aj segment elektrických úžitkových vozidiel. Iba počas 2. kvartálu pribudlo 170 elektrických dodávok a konečne už aj väčšie nákladné vozidlá - 6 kusov (ks) v kategórii N2 (do 12 ton) a 3 ks aj v kategórii N3 (nad 12 ton). Podľa SEVA ide o jasný signál, že bezemisná doprava sa presadzuje už aj vo firemných flotilách a logistike.
Elektrifikácia dopravy ide podľa SEVA na plné obrátky, čo potvrdzujú aj štatistiky osobných vozidiel, ktoré elektrický pohon využívajú v hybridných modeloch. Ak by sa k údajom o čisto BEV pripočítali aj 2961 zaregistrovaných plug-in hybridov (s možnosťou nabíjania z elektrickej siete), dospelo by sa k 10-percentnému podielu elektrifikovaných osobných vozidiel (M1) na celkových nových registráciách na Slovensku v prvom polroku 2025.
Medzi osobnými elektromobilmi, ktoré sa predali a registrovali na Slovensku, dominovala v prvej polovici roka 2025 Škoda Elroq, nasledovaná modelmi Tesla Model Y a Škoda Enyaq. V rebríčku najpredávanejších elektromobilov bez rozdielu veku a pôvodu (individuálny dovoz nových alebo jazdených vozidiel) je na čele Tesla Model 3.
„Vidíme, že slovenský trh sa elektrifikuje aj cez dostupné jazdené vozidlá, ale tiež vďaka prístupu niektorých automobiliek, ktoré cielene uvádzajú modely s dostupnejšími cenovkami,“ dodal riaditeľ SEVA Patrik Križanský, ktorý predpovedá ďalší nárast predajov v súvislosti so vstupom značky BYD na slovenský trh.
