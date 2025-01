Počet elektromobilov vlani v SR prekročil 15.000, je na chvoste Európy

Bratislava 31. januára (TASR) - K 31. decembru 2024 jazdilo na slovenských cestách 15.476 batériových elektromobilov (BEV). Ich počet na cestách sa tak počas minulého roka zvýšil o 53 % (5380 kusov). Uviedla to Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) s tým, že Slovensko sa umiestnilo vlani na poslednej priečke spomedzi všetkých európskych krajín.



Výraznejší nárast elektrického vozového parku sa podľa asociácie zaznamenal už v prvom a druhom kvartáli. Od januára do júna bolo registrovaných 2571 elektromobilov, čo je o 28 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Druhá polovica roka bola ešte silnejšia a priniesla prírastok 2809 vozidiel, pričom štvrtý kvartál 2024 bol najsilnejším štvrťrokom v histórii elektromobility na Slovensku s celkovým počtom 1483 nových registrácií a v ňom rekordný mesiac bol október s prírastkom 567 vozidiel.



"Vývoj najmä ku koncu roka 2024 zrýchlenie adopcie elektromobility potvrdzuje," zhodnotil vývoj na trhu riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Rast predaja elektromobilov v minulom roku podľa neho ukazuje, že slovenskí vodiči a firmy sa začali viac zaujímať o bezemisnú dopravu.



"Sledujeme, že počet elektromobilov na cestách sa v priebehu dvoch rokov takmer strojnásobil. Rast už nie je poháňaný len nadšencami technológií či prvotným skúšobným nákupom do firemných flotíl, ale aj rozšírenou ponukou modelov, lepšou dostupnosťou nabíjacej infraštruktúry a ekonomickými argumentmi," doplnil riaditeľ asociácie. Významnou mierou by k lepšej adopcii elektromobility podľa neho prispelo, keby Slovensko dokázalo napodobniť susedov. Napríklad v Poľsku boli ohlásené dotácie na nákup, leasing aj dlhodobý prenájom elektromobilov z plánu obnovy a odolnosti v celkovom objeme 380 miliónov eur.



Priblížil, že podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR bolo vlani zaregistrovaných 2227 nových batériových elektromobilov s podielom 2,4 %. Výsledok umiestnil Slovensko na poslednú priečku spomedzi všetkých európskych krajín. ZAP v týchto číslach však reportuje predaje nových vozidiel oficiálnych importérov, medzi ktorých nepatrí značka Tesla, keďže nemá na Slovensku zastúpenie.



"Očakávame, že počet elektromobilov na slovenských cestách presiahne 20.000 už v priebehu roka 2025. Ceny elektromobilov sa viditeľne dorovnávajú so svojimi spaľovacími alternatívami a výrobcovia prinášajú práve v tomto období aj viaceré nové modely v nižšej a strednej kategórii s cenovkami od 20.000, respektíve 30.000 eur. Práve nižšie ceny a väčšia ponuka rôznych modelov bude v roku 2025 motorom vyšších predajov do firemných flotíl či pre individuálnych zákazníkov," uzatvoril Križan.