< sekcia Ekonomika
Počet exekúcií v Česku klesol
Počet ľudí v Česku, proti ktorým boli v minulom roku vedené exekučné konania, klesol v decembri pod 596.000.
Autor TASR
Praha 7. februára (TASR) - Počet exekúcií v Česku klesol aj v minulom roku. Na konci roka 2025 ich bolo tesne nad tromi miliónmi, takmer o 300.000 menej než pred rokom. Znížil sa aj počet ľudí, proti ktorým sú vedené exekučné konania, a s nimi klesla aj celková čiastka, ktorú od nich exekútori vymáhajú. Napriek tomu celková suma naďalej prevyšuje 500 miliárd Kč (20,63 miliardy eur). Informoval o tom server novinky.cz.
Počet ľudí v Česku, proti ktorým boli v minulom roku vedené exekučné konania, klesol v decembri pod 596.000. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tak podľa Exekútorskej komory klesol o takmer 19.000. Súčasne sa znížil aj priemerný počet konaní na jedného dlžníka, a to z 5,45 na 5,12.
Úbytok exekučných konaní je podľa Radka Hábla z Inštitútu prevencie a riešenia predlženia daný tým, že sa ukončujú takzvané bezvýsledné exekúcie. Teda tie, z ktorých sa za posledných šesť rokov nepodarilo vymôcť ani korunu a kde veriteľ netrval na pokračovaní exekučného konania. Celková vymáhaná čiastka tak klesla z 568 miliárd Kč na 545 miliárd Kč. Priemerná čiastka na osobu predstavovala 913.000 Kč.
(1 EUR = 24,24 CZK)
Počet ľudí v Česku, proti ktorým boli v minulom roku vedené exekučné konania, klesol v decembri pod 596.000. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tak podľa Exekútorskej komory klesol o takmer 19.000. Súčasne sa znížil aj priemerný počet konaní na jedného dlžníka, a to z 5,45 na 5,12.
Úbytok exekučných konaní je podľa Radka Hábla z Inštitútu prevencie a riešenia predlženia daný tým, že sa ukončujú takzvané bezvýsledné exekúcie. Teda tie, z ktorých sa za posledných šesť rokov nepodarilo vymôcť ani korunu a kde veriteľ netrval na pokračovaní exekučného konania. Celková vymáhaná čiastka tak klesla z 568 miliárd Kč na 545 miliárd Kč. Priemerná čiastka na osobu predstavovala 913.000 Kč.
(1 EUR = 24,24 CZK)