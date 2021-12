Počet fariem vo Francúzsku počas 10 rokov klesol viac než o pätinu

Paríž 10. decembra (TASR) - Počet fariem vo Francúzsku počas desiatich rokov klesol viac než o pätinu.



Francúzsko, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske krajiny v Európskej únii (EÚ), zaznamenalo od roku 2010 do roku 2020 zníženie počtu fariem o 21 %, vyplýva z agrárnej štatistiky zverejnenej v piatok v Paríži.



Avšak plocha využívaná na poľnohospodárstvo klesla len o 1 %. To znamená, že plocha na farmu sa zvýšila, a to vo všetkých oblastiach vrátane pre Francúzsko ikonického vinohradníctva.



Medzičasom je už 12 % francúzskych poľnohospodárskych firiem biofarmami, čo je v porovnaní s rokom 2020 viac o 8 percentuálnych bodov.



Francúzsko bolo v minulom roku lídrom v rámci poľnohospodárskej produkcie EÚ s objemom 76,3 miliardy eur pred druhým Nemeckom (57,6 miliardy eur) a tretím Talianskom (56,8 miliardy eur).