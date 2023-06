Počet firemných bankrotov v Anglicku a vo Walese dosiahol rekord

Londýn 16. júna (TASR) - Počet firemných bankrotov v Anglicku a vo Walese vzrástol minulý mesiac takmer o polovicu na vyše 2550, čo predstavuje nový rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Tá zverejnila najnovšie údaje vládneho úradu Insolvency Service Agency (ISA).



Úrad oznámil, že počet firemných bankrotov v Anglicku a vo Walese vyskočil v máji medziročne zhruba o 40 % na 2552. To je najvyšší počet firemných insolvencií od začatia evidovania mesačných údajov v januári 2019.



V období pandémie počet firemných bankrotov v britskej ekonomike prudko klesol. Do veľkej miery to ovplyvnili vládne programy na podporu firiem, čiastočne však aj lockdowny, ktoré spôsobili odstávky podnikov a spomalenie činnosti inštitúcií vrátane súdov. Po ukončení protipandemických opatrení však firmy začali čeliť rastúcim nákladom a stagnujúcej ekonomike a počet insolvencií sa zvýšil.



V poslednom kvartáli minulého roka dosiahol počet firemných bankrotov 13-ročné maximum. V 1. štvrťroku tohto roka sa ich počet znížil, zostal však v blízkosti maxima z predchádzajúceho kvartálu. Navyše, analytici očakávajú, že situácia sa bude ešte zhoršovať.



"Vzhľadom na to, že podmienky na trhu sú mimoriadne náročné, očakávame, že počet firemných bankrotov sa v 2. polroku ešte zvýši," povedal David Kelly zo spoločnosti PwC. Podľa neho boli najviac zasiahnuté firmy zo stavebného a maloobchodného sektora, väčšie problémy však zaznamenali aj firmy z oblasti výroby potravín.



V drvivej miere tlak nepriaznivých podmienok pocítili najmä menšie podniky. Ako uviedla PwC, zhruba 99 % firiem, ktoré smerovali do likvidácie, boli podniky s ročnými tržbami pod jeden milión libier (1,17 milióna eur).



(1 EUR = 0,85555 GBP)