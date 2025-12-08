< sekcia Ekonomika
Počet firemných bankrotov v Nemecku dosiahol najvyššiu úroveň od 2014
Po skončení platnosti vládnych podporných programov zavedených počas pandémie koronavírusu, ktoré zabezpečili prežitie mnohých spoločností, počty insolvencií v rokoch 2023 a 2024 prudko vzrástli.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. decembra (TASR) - Dlhotrvajúca hospodárska kríza v Nemecku spôsobila, že počet firemných bankrotov dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2014. Podľa štúdie, ktorú zverejnila v pondelok spoločnosť Creditreform, podá do konca tohto roka návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti 23.900 podnikov. To by bolo o 8 % viac ako v minulom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V roku 2014 v Nemecku ukončilo svoju činnosť takmer 24.100 spoločností. „Mnohé podniky sú silne zadlžené, majú ťažkosti so získavaním nových úverov a zápasia so štrukturálnymi záťažami, ako sú ceny energií a regulácie,“ vysvetlil Patrik-Ludwig Hantzsch, šéf ekonomického výskumu v spoločnosti Creditreform. „Toto vyvíja obrovský tlak najmä na malé a stredné podniky,“ dodal.
Po skončení platnosti vládnych podporných programov zavedených počas pandémie koronavírusu, ktoré zabezpečili prežitie mnohých spoločností, počty insolvencií v rokoch 2023 a 2024 prudko vzrástli, a to takmer o štvrtinu.
Mnoho nemeckých ekonómov v súčasnosti očakáva, že miliardy eur, ktoré plánuje vláda v Berlíne investovať do infraštruktúry a obrany, v budúcom roku podporia hospodársky rast, čo by mohlo zlepšiť finančnú situáciu podnikov. Napriek tomu sú potrebné ďalšie štrukturálne opatrenia, napríklad zníženie nákladov na elektrickú energiu, upozorňuje Creditreform. „Na základe súčasných prognóz neočakávame, že počet prípadov insolventnosti bude v roku 2026 stagnovať alebo dokonca klesať,“ uviedol Hantzsch.
