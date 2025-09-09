< sekcia Ekonomika
Počet firemných bankrotov v Nemecku klesol v auguste o vyše desatinu
IWH predpokladá, že počet bankrotov nemeckých firiem sa v nasledujúcich mesiacoch opäť zvýši.
Autor TASR
Berlín 9. septembra (TASR) - Po prudkom raste v predchádzajúcom mesiaci počet firemných bankrotov v Nemecku minulý mesiac klesol o viac než desatinu. Ukázali to v utorok zverejnené výsledky prieskumu Inštitútu pre hospodársky výskum (IWH). Informovala o tom agentúra DPA.
IWH uviedol, že insolvenciu vyhlásilo v auguste 1049 podnikov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená pokles o 11 %. Na druhej strane, je to stále viac než v auguste minulého roka a o 51 % viac, než predstavuje priemer pre mesiac august za obdobie spred pandémie nového koronavírusu.
IWH predpokladá, že počet bankrotov nemeckých firiem sa v nasledujúcich mesiacoch opäť zvýši. Experti z inštitútu však neočakávajú, že by to malo výrazne ovplyvniť pracovný trh.
Čo sa týka počtu pracovných miest, ktoré augustové firemné insolvencie zasiahli, ten bol podľa IWH nízky. Vedúci výskumov IWH v oblasti firemných bankrotov Steffen Müller povedal, že bol iba o niečo vyšší než v období pred pandémiou. „Najnovšie údaje o bankrotoch nepotvrdzujú obavy z akútnej deindustrializácie,“ dodal Müller.
