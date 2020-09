Počet firemných bankrotov v Nemecku klesol o viac než 6 %

Wiesbaden 10. septembra (TASR) – Počet nemeckých spoločností, ktoré oznámili bankrot, zaznamenal za prvých šesť mesiacov tohto roka pokles, napriek tomu, že situáciu podnikov výrazne zhoršila pandémia nového koronavírusu. Uviedol to vo štvrtok nemecký štatistický úrad Destatis.



Podľa Destatisu, ktorý citovala agentúra DPA, za 1. polrok tohto roka oznámili okresné súdy celkovo 9006 firemných insolvencií. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 6,2 %. Prispelo k tomu zmiernenie insolvenčných pravidiel.



Aby pomohla podnikom v období krízy, vláda rozhodla, že od 1. marca tohto roka nemusia firmy poškodené pandémiou nového koronavírusu povinne podávať návrh na konkurz. Pôvodne malo toto moratórium platiť do konca septembra, koncom augusta sa však vláda rozhodla predĺžiť ho do konca roka. Ministerka spravodlivosti za SPD Christine Lambrechtová navrhla predĺženie moratória až do konca marca 2021, tento návrh však neprešiel.