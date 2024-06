Počet firemných bankrotov v Nemecku v 1. štvrťroku vzrástol

Wiesbaden 14. júna (TASR) - Počet firemných bankrotov v Nemecku sa v 1. štvrťroku 2024 zvýšil a pokračoval v raste aj v ďalších mesiacoch. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podľa Destatisu za prvé tri mesiace roka vyhlásilo v Nemecku bankrot 5209 firiem. To bolo o 26,5 % viac ako v 1. štvrťroku minulého roka a tiež nárast o 11,2 % oproti rovnakému štvrťroku v roku 2020 - tesne predtým, ako si pandémia nového koronavírusu vynútila zavedenie blokád v celej krajine.



V máji 2024 bolo podľa predbežných údajov podaných v Nemecku o 25,9 % viac žiadostí o vyhlásenie platobnej neschopnosti ako rok predtým. Od júna 2023 dosahuje medziročné tempo ich rastu dvojciferné číslo.



Firemné bankroty sa pritom do štatistík započítavajú až po prvom rozhodnutí konkurzného súdu. V mnohých prípadoch je skutočný dátum podania návrhu takmer o tri mesiace skôr. Odborníci očakávajú, že počet insolventných firiem v Nemecku v tomto roku stúpne na približne 20.000.



Firmy v najväčšej európskej ekonomike oslabili roky pandémie, vysoké ceny energií aj vyššie úrokové sadzby. Okrem toho vypršali aj podporné opatrenia štátu na odvrátenie vlny bankrotov počas pandémie. Čoraz viac spoločností v Nemecku sa tak dostáva do finančných problémov.