Počet firemných bankrotov v Nemecku v roku 2025 výrazne vzrástol
Mnoho nemeckých ekonómov v súčasnosti očakáva, že miliardy eur, ktoré plánuje vláda v Berlíne investovať do infraštruktúry a obrany, v tomto roku podporia hospodársky rast.
Berlín 8. januára (TASR) - Počet firemných bankrotov v Nemecku v minulom roku výrazne vzrástol. Platobnú neschopnosť vyhlásilo celkovo 17.604 podnikov, čo je približne o 5 % viac ako počas globálnej krízy v roku 2019. Len v decembri bolo zaznamenaných 1519 prípadov, čo je o 75 % viac v porovnaní s priemerom pre tento mesiac za roky 2016 až 2019. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje nemeckého Inštitútu pre ekonomický výskum (IWH).
Zvýšenú úroveň insolventnosti už nemožno vysvetliť len vplyvom pandémie alebo menovej politiky, uviedol analytik IWH Steffen Müller, podľa ktorého zhoršená situácia stále viac odzrkadľuje súčasné ekonomické výzvy, ktorým čelí najväčšia európska ekonomika.
Hrubý domáci produkt Nemecka v rokoch 2023 a 2024 klesol, pričom rast bol v minulom roku podľa odhadov len minimálny. Mnoho nemeckých ekonómov v súčasnosti očakáva, že miliardy eur, ktoré plánuje vláda v Berlíne investovať do infraštruktúry a obrany, v tomto roku podporia hospodársky rast, čo by mohlo zlepšiť finančnú situáciu podnikov.