Počet firemných bankrotov v Nemecku vzrástol takmer o štvrtinu

Frankfurt nad Mohanom 16. decembra (TASR) - Počet nemeckých firiem, ktoré tento rok oznámili bankrot, vzrástol takmer o štvrtinu. Ako dôvod uviedli rastúce ceny energií, nepriaznivý vývoj ekonomiky a dodnes pretrvávajúce dôsledky pandémie nového koronavírusu. Navyše, v najbližšom období sa zlepšenie v tejto oblasti neočakáva a je možné, že na budúci rok dosiahne počet firemných insolvencií rekordnú úroveň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje spoločnosti Creditreform.



"Rast sa postupne mení na vlnu a takýto vývoj bude pokračovať aj v budúcom roku," povedal generálny riaditeľ Creditreform Bernd Bütow. Spoločnosť očakáva, že počet firemných bankrotov dosiahne tento rok zhruba 22.400, zatiaľ čo vlani to bolo 17.814. Ak sa odhad Creditreform potvrdí, bude to najvyšší počet firemných insolvencií od roku 2015, keď bankrot oznámilo 23.100 podnikov.



"Krízy z predchádzajúcich rokov teraz s určitým oneskorením dobiehajú podniky vo forme bankrotov," povedal šéf ekonomického výskumu Creditreform Patrik-Ludwig Hantzsch. "To znamená, že údaje o počte bankrotov sa čoskoro môžu dostať na rekordnú úroveň z rokov 2009 a 2010, keď v Nemecku zbankrotovalo viac než 32.000 firiem," dodal.



Aj nemecká poisťovňa Allianz Trade očakáva, že počet firemných insolvencií bude v roku 2025 pokračovať v raste. Ako už v októbri povedal šéf Allianz Trade pre nemecky hovoriace krajiny Milo Bogaerts, naďalej nepriaznivá ekonomická situácia v Európe, najmä v Nemecku, spôsobuje miestnym podnikom nemalé ťažkosti.