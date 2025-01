Počet firemných bankrotov v Poľsku vzrástol vlani o viac než desatinu

Varšava 17. januára (TASR) - Počet firemných bankrotov v Poľsku vzrástol vlani oproti predchádzajúcemu roku o viac než desatinu, pričom medzi najviac zasiahnuté sektory patrili výroba, maloobchod a stavebníctvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa najnovšej správy analytickej spoločnosti MGBI o konkurze a reštrukturalizácii sa počet firemných bankrotov zvýšil o 10,7 %. MGBI dodala, že súdy zaevidovali vlani žiadosti 426 spoločností, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo 394 žiadostí.



"Výsledky za minulý rok potvrdili rastový trend, ktorý sa začal v roku 2023," uviedli autori správy. Na druhej strane, v porovnaní s rokmi 2018 - 2019 je to zlepšenie. V danom období dosahovali firemné bankroty zhruba 600 ročne.



Najviac bankrotov zaznamenali vlani firmy vo výrobnom sektore, veľkoobchode a v maloobchode a stavebníctve. V prvom prípade bankrot oznámilo 106 podnikov, vo veľkoobchode a v maloobchode to bolo 94 firiem a v stavebnom sektore 61 firiem.