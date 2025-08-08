Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet firemných bankrotov v Rakúsku v 2. štvrťroku vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Platobnú neschopnosť vyhlásilo 1727 podnikov, čo je o 9,3 % viac ako v rovnakom období minulého roka.

Autor TASR
Viedeň 8. augusta (TASR) - Počet firemných bankrotov v Rakúsku v druhom štvrťroku opäť vzrástol. Platobnú neschopnosť vyhlásilo 1727 podnikov, čo je o 9,3 % viac ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá v piatok zverejnila predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu.

V porovnaní s prvým štvrťrokom 2025 počet firemných bankrotov klesol o 3,8 %. Celkovo bolo v prvom polroku 2025 zaregistrovaných 3522 insolvencií, čo predstavuje medziročný nárast o približne 7 %. Počet insolvenčných konaní sa podľa štatistického úradu naďalej pohybuje na vysokej úrovni. Osobitne postihnuté boli opäť odvetvie služieb (524 prípadov), obchod (274) a stavebníctvo (265).
.

