Počet firemných bankrotov v západnej Európe vlani výrazne vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 6. mája (TASR) - Počet firemných bankrotov v západnej Európe bol vlani najvyšší od roku 2013. TASR o tom informuje na základe správy DPA, ktorá sa v utorok odvolala na údaje spoločnosti Creditreform.



Spoločnosť zaevidovala 190.449 prípadov insolvencií, čo predstavuje nárast o 12,2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Tri roky stagnácie a hospodárskeho poklesu zachvátili nielen Nemecko. Celá Európa trpí slabým hospodárskym rastom,“ uviedol Patrik-Ludwig Hantzsch, vedúci ekonomického výskumu spoločnosti Creditreform. Od roku 2021, keď bolo vyhlásených 112.686 firemných bankrotov, sa podľa analýzy počet insolvencií v západnej Európe zvýšil o takmer 70 %.



Rastúce ceny energií, slabý dopyt a geopolitická neistota predstavujú pre mnohé spoločnosti veľkú záťaž, zatiaľ čo pretrvávajúce krízy v posledných rokoch ponechali firmám len málo príležitostí na zotavenie alebo ďalší rast, priblížila spoločnosť Creditreform. V 15 zo 17 západoeurópskych krajín zahrnutých do jej analýzy sa počet prípadov platobnej neschopnosti medziročne zvýšil.



Na Francúzsko pripadala viac ako tretina firemných bankrotov v západnej Európe so 66.088 prípadmi, čo predstavuje nárast o 17,4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný v Grécku, a to o 42,5 % na 2012 prípadov, ako aj v Írsku (o 32 % na 875) a v Holandsku (o 31,7 % na 3782). V Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, podalo vlani návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti 22.070 spoločností, čo je o 22,5 % viac v porovnaní s rokom 2023.