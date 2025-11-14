< sekcia Ekonomika
Počet firemných insolvencií v Nemecku v októbri opäť vzrástol
Vlna bankrotov v nemeckej ekonomike neutícha.
Autor TASR
Wiesbaden 14. novembra (TASR) - Vlna bankrotov v nemeckej ekonomike neutícha. Počet insolvenčných konaní v októbri opäť výrazne vzrástol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet nahlásených insolvenčných konaní v októbri medziročne stúpol o 6,5 %, ukázali predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. Konania sa však do štatistík dostanú až po prvom rozhodnutí insolvenčného súdu. Termín podania návrhu na konkurz je často približne tri mesiace predtým.
V auguste, pre ktorý sú k dispozícii konečné údaje, boli čísla ešte horšie. Podľa nich okresné súdy nahlásili 1979 podaných návrhov na konkurz firiem, čo je o 12 % viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom. Pohľadávky veriteľov dosiahli približne 5,4 miliardy eur, čo je v medziročnom porovnaní viac ako dvojnásobok (2,3 miliardy eur v auguste 2024). Na 10.000 firiem v auguste pripadalo 5,7 firemných insolvenčných konaní, z toho najviac v odvetví dopravy a skladovania, za ktorým nasledovali stavebníctvo a gastronómia.
Informácie z úverových agentúr signalizujú, že tento rok bude v Nemecku viac firemných bankrotov ako v roku 2024. Podľa oficiálnych údajov sa v minulom roku toto číslo vyšplhalo na 21.812 prípadov, čo bolo najviac od roku 2015.
