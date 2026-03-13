< sekcia Ekonomika
Počet firemných insolvencií v Nemecku stúpol najvyššie od roku 2014
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 13. marca (TASR) - Počet nemeckých firiem, ktoré sa v minulom roku dostali do platobnej neschopnosti, prudko vzrástol a dostal sa na najvyššiu úroveň od roku 2014. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecké súdy v roku 2025 zaregistrovali 24.064 žiadostí o vyhlásenie platobnej neschopnosti, čo bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom rast o 10,3 %. Len v decembri sa počet bankrotov v krajine zvýšil o takmer 14 %. Minuloročný počet bankrotov bol najvyšší od roku 2014, v ktorom ich bolo 24.085.
Nemecko, ktoré je najväčšou ekonomikou v Európe, zápasí s pretrvávajúcim poklesom. Oslabenie hospodárstva najprv spôsobila pandémia koronavírusu a neskôr vojna na Ukrajine. V minulom roku nemecká ekonomika mierne vzrástla, a to o 0,2 %, po dvoch rokoch recesie, v ktorých počet bankrotov stúpol o viac ako 20 %.
K sektorom, ktoré vlani v Nemecku platobná neschopnosť postihla najviac, patrili odvetvia dopravy a skladovania, ubytovacích a stravovacích služieb a stavebníctva. Pohľadávky veriteľov vyplývajúce z platobnej neschopnosti firiem v roku 2025 v Nemecku podľa miestnych súdov dosiahli úroveň približne 47,9 miliardy eur. Išlo však o pokles v porovnaní so sumou 58,1 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
