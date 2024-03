Počet firemných insolvencií vo svete môže tento rok vzrásť o desatinu

Hamburg 2. marca (TASR) - Počet firiem vo svete, ktoré oznámia nesolventnosť, bude rásť aj v tomto roku, už tretí rok po sebe. Poukázala na to analýza, ktorú vypracovala úverová poisťovňa Allianz Trade, pričom spoločnosť odhaduje, že počet insolvencií sa zvýši takmer o desatinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tento trend sa bude týkať aj podnikov v Nemecku, kde slabá ekonomika, štrukturálne problémy a horšie podmienky financovania môžu viesť tento rok k ešte výraznejšiemu rastu počtu podnikov vo finančných problémoch než z celosvetového hľadiska, odhadujú ekonómovia z pobočky Allianz Trade v Hamburgu. Na základe štúdie by počet insolvencií nemeckých firiem mohol v roku 2024 vzrásť o 13 %. Ako uviedol Milo Bogaerts, šéf divízie Allianz Trade pre nemecky hovoriace krajiny, vychádzajú z vývoja v roku 2023, keď najmä v 2. polroku začal prudšie rásť počet podnikov, ktoré vyhlásili nesolventnosť.



Počet oznámených insolvencií v Nemecku vzrástol v druhej polovici minulého roka medziročne o 25 %. Najvýraznejší rast zaznamenali sektory pohostinstva, maloobchodu, stavebníctva a B2B (business to business) služieb. V súlade s týmto trendom analytici z Allianz Trade očakávajú, že počet firemných bankrotov v Nemecku vzrastie tento rok približne na 20.260.



V nasledujúcom roku, v ktorom sa očakáva zotavovanie nemeckého hospodárstva, by sa situácia mohla mierne zlepšiť. Analytici predpokladajú, že insolventnosť vyhlási menej než 20.000 podnikov.



Čo sa týka insolvencií v globálnom meradle, podľa ekonómov z Allianz Trade vzrastie počet prípadov v tomto roku o 9 %. Medzi hlavné príčiny zaradili slabšie tempo ekonomického rastu, narušenie obchodu a geopolitickú neistotu.



S najvyšším rastom počtu firemných insolvencií počítajú v Holandsku, Španielsku a USA. V Holandsku očakávajú rast o 31 % a v USA a Španielsku zhodne o 28 %.



"Takýto plošný nárast spôsobí, že počet firemných insolvencií v roku 2024 prekoná ich počet z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu až v dvoch tretinách štátov. Na porovnanie, v roku 2023 to bolo v polovici krajín," povedala šéfka Allianz Trade Group Aylin Somersan Coquiová. Napriek tomu neočakávajú "tsunami" firemných insolvencií, aký svet zaznamenal po svetovej finančnej kríze, keď v rokoch 2008 a 2009 vzrástol počet firiem vo svete, ktoré oznámili nesolventnosť, o 17 %.