Počet firiem podľa registrácií na daň z príjmu vlani vzrástol o 50.000
Počet novo registrovaných fyzických osôb v roku 2025 oproti roku 2024 mierne poklesol, no počet novo registrovaných právnických osôb výrazne vzrástol vďaka zníženej sadzbe dane.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - V roku 2025 bolo na daň z príjmov spolu zaregistrovaných 111.053 nových daňových subjektov. Z toho 78.063 tvorili fyzické osoby a 32.990 právnické osoby. Počas roka zároveň zaniklo 63.170 registrácií. Medzi nimi bolo 48.765 registrácií fyzických osôb a 14.406 registrácií právnických osôb. Celkové saldo za rok 2025 je pozitívne, keďže vzniklo o 47.882 daňových subjektov viac, než zaniklo, informovala vo štvrtok Finančná správa (FS) SR.
„Stabilný vývoj počtu registrácií a pozitívne saldo aj v roku 2025 potvrdzujú zdravú dynamiku slovenského podnikateľského prostredia,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss. K zvýšenému záujmu o registráciu firiem prispelo podľa FS zavedenie výhodnejšej 10 % sadzby dane pre právnické osoby. Naopak, zavedenie minimálnej dane motivovalo ukončenie činnosti neaktívnych spoločností, čo sa prejavilo v náraste zrušených registrácií.
Počet novo registrovaných fyzických osôb v roku 2025 oproti roku 2024 mierne poklesol, no počet novo registrovaných právnických osôb výrazne vzrástol vďaka zníženej sadzbe dane. FS zároveň spresnila, že počet registrácií právnických osôb má dlhodobo rastúci trend.
