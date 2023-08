Počet fúzií a akvizícií klesol v Česku v 1. polroku o štvrtinu

Praha 7. augusta (TASR) - Predajom firiem sa v Česku v 1. polroku veľmi nedarilo. V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi minulého roka klesol ich počet zhruba o štvrtinu. Náladu investorov brzdili najmä vysoké úrokové sadzby, ako aj obavy zo spomaľovania ekonomiky. Poukázala na to analýza poradenskej spoločnosti PwC, ktorú zverejnil server iDNES.cz.



Zatiaľ čo v 1. polroku sa v Česku uskutočnilo 63 obchodov, v rovnakom období minulého roka sa takýchto transakcií uskutočnilo o 22 viac. Počas minulého roka totiž ešte doznieval efekt nahromadených transakcií z obdobia pandémie.



"Ďalšími faktormi medziročného poklesu sú potom vysoké úrokové sadzby a výhľad naznačujúci, že k ich výraznejšiemu poklesu v blízkej budúcnosti nedôjde. Okrem toho pretrvávajú obavy z vývoja ekonomiky a neistoty spojené s konfliktom na Ukrajine," vysvetľuje hlavné dôvody menšieho záujmu investorov Jan Hadrava z PwC.



Odštartovaný 2. polrok však naznačuje lepšie časy. "Sledujeme viacero rozpracovaných obchodov, ktoré by mali v 2. polroku trh postupne oživiť," vysvetlil Hadrava s tým, že motiváciu rýchlo predať môžu mať aj českí majitelia, na ktorých by mohlo dopadnúť avizované zdanenie predaja podielov v rámci konsolidačného balíčka. Ten v súčasnosti prerokováva Poslanecká snemovňa.



Podľa Hadravu sú aktuálne na vzostupe najmä transakcie súvisiace s udržateľným investovaním, ako je obnoviteľná energetika. K najväčším obchodom na českom trhu patria napríklad solárne a veterné farmy. "Navyše, vojna na Ukrajine zmenila aj prístup k niektorým sektorom. Investori sa už ani zďaleka nedištancujú od obranného priemyslu," dodal Hadrava.