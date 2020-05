Počet hostí v hoteloch v ČR klesol o pätinu, v marci až o 67 %

Praha 11. mája (TASR) - Počet turistov v českých hoteloch, penziónoch či kempoch klesol za 1. štvrťrok o viac než pätinu. Najviac sa pod to podpísal marec, keď začali platiť karanténne opatrenia s cieľom zmierniť šíreniu nového koronavírusu. V poslednom mesiaci 1. štvrťroka sa počet ubytovaných hostí znížil až o dve tretiny. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Od januára do konca marca sa v českých hoteloch, penziónoch či kempoch ubytovalo 3,1 milióna ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pokles o 22,2 %, zverejnil údaje ČSÚ server novinky.cz. Počet prenocovaní sa medziročne znížil o 16,7 % na 8,9 milióna nocí. Výraznejšie klesol počet zahraničných hostí, až o 26,1 %, v prípade domácich dosiahol pokles 18,1 %.



Ako povedal vedúci oddelenia štatistiky cestovného ruchu a služieb ČSÚ Pavel Vančura, v januári a vo februári návštevnosť ešte stúpala. "V marci však v dôsledku pandémie nového koronavírusu došlo v prípade počtu hostí k medziročnému prepadu o 67 % a v prípade počtu prenocovaní o 57 %," dodal.



Počet hostí z Nemecka klesol o 17,4 %, z Poľska zhruba o 15 % a ruských turistov prišlo približne o 10 % menej. V prípade Talianov pokles dosiahol 40 % a najvýraznejšie klesli počty turistov z Číny či Južnej Kórey, ktoré sa prepadli o viac než polovicu, informoval ČSÚ.



Podstatne horšie čísla sa očakávajú za 2. kvartál. Ako povedal ekonóm Lukáš Kovanda z Národnej ekonomickej rady vlády (NERV), ktorého citoval server iDNES.cz, "v 2. štvrťroku je potrebné počítať s historickým prepadom turistického ruchu, ktorý bude neporovnateľný s čímkoľvek, čo v Českej republike v oblasti cestovného ruchu nastalo od vzniku samostatnej republiky v roku 1993".