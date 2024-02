Počet individuálne dovezených áut v januári medziročne stagnoval

Bratislava 6. februára (TASR) - V januári si obyvatelia Slovenska z cudziny individuálne doviezli 4679 osobných automobilov, pričom drvivá väčšina z nich bola ojazdených. Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2023 sa počet dovezených áut znížil o osem kusov. Najviac dovezených áut zaznamenali v Bratislavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji, upozornila v utorok skupina AURES Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna.



"Nie je až také prekvapujúce, že v januári sa spoza hraníc individuálne doviezlo len približne 4700 osobných, väčšinou ojazdených áut, keďže boli sviatky a taktiež sme mali mrazivé počasie spojené aj so snežením. Takže dovoz osobných áut bol, samozrejme, ovplyvnený aj týmito faktormi," uviedla generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová. Pripomenula, že vlani sa doviezlo za celý rok spoza hraníc takmer 62.000 áut, z čoho bolo až takmer 9000 starších ako 15 rokov a ďalších viac ako 10.000 vo veku od 10 do 15 rokov. To podľa nej predstavuje riziko z pohľadu ich technického stavu spojeného spravidla s vysokým nájazdom kilometrov.



Za celý rok 2023 bolo na Slovensku zaregistrovaných spolu 88.003 nových osobných vozidiel. Podľa odhadov siete autocentier AAA AUTO sa v Slovenskej republike ročne predá celkovo až približne 350.000 ojazdených osobných automobilov. Priemerný vek áut na Slovensku sa blíži k hranici 15 rokov.