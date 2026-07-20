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Počet individuálne dovezených áut v prvom polroku vzrástol
Najsilnejší rast zaznamenal dovoz vozidiel vo veku do dvoch rokov, ktorý sa za prvý polrok medziročne zvýšil o 74 %.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Obyvatelia Slovenska si počas prvého polroka individuálne doviezli zo zahraničia 30.958 ojazdených osobných automobilov, čo je medziročný nárast o 3,7 %. Najčastejšie ide o autá v hodnote od 20.000 do 30.000 eur a vo veku tri až päť rokov. Najvýraznejšie oproti vlaňajšku stúpol záujem o vozidlá do dvoch rokov, a to takmer o tri štvrtiny. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, pripravenej na základe oficiálnych údajov Ministerstva vnútra SR.
Najsilnejší rast zaznamenal dovoz vozidiel vo veku do dvoch rokov, ktorý sa za prvý polrok medziročne zvýšil o 74 %. Výraznejšie rástol aj import áut vo veku tri až päť rokov, a to o 38 %, pričom v tomto prípade ide o najpočetnejšiu vekovú kategóriu s počtom takmer 10.000 vozidiel. Naopak, starších áut celkovo ubúda.
Záujem o novšie a kvalitnejšie vozidlá potvrdzujú aj ich ceny. Počet automobilov za 30.000 až 40.000 eur medziročne vzrástol o tretinu, zatiaľ čo vozidiel s cenou nad 40.000 eur pribudlo o pätinu. Najpočetnejšou skupinou zostávajú autá v hodnote 20.000 až 30.000 eur, ktorých sa doviezlo zhruba 6500. Na druhej strane kontinuálne klesá import áut s cenovkou pod 10.000 eur, medziročne o 13 %.
Zároveň sa znižuje aj deklarovaný kilometrový nájazd dovážaných vozidiel. Počet áut s hodnotou do 50.000 kilometrov sa takmer zdvojnásobil a vozidiel s nájazdom 50.000 až 100.000 kilometrov pribudlo o 55 %. Na druhej strane import automobilov nad 200.000 kilometrov za rok klesol o viac ako tretinu.
Zmeny v dopyte po autách vidno i pri pohonoch. Počet dovezených elektromobilov sa medziročne zvýšil z necelých 2000 kusov na viac ako 4000. Benzínové motory si polepšili takmer o štvrtinu, zatiaľ čo dieselové vozidlá zaznamenali ďalší pokles o viac ako desatinu, no ešte stále tvoria najväčšiu časť dovozov s počtom presahujúcim 15.0000 kusov.
„Sledujeme, že pokračuje trend postupnej elektrifikácie vozového parku, ktorý je podporovaný širšou ponukou jazdených elektromobilov na západoeurópskych trhoch,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolina Topolová.
Najobľúbenejším typom karosérie zostáva kombi, ktoré uprednostnili majitelia približne polovice z importovaných áut. Druhé miesto patrí MPV a tretie hatchbackom pred ďalšími v poradí SUV a sedanmi. Mierne stúpol počet áut s pohonom všetkých štyroch kolies, ktoré majú aktuálne 38-percentý podiel. Vozidlá s automatickými prevodovkami už nezvratne prevládajú nad tými s manuálnym radením a aktuálny pomer je 52 % oproti 48 %.
Najviac vozidiel tradične smerovalo na Slovensko z Nemecka, odkiaľ bolo dovezených vyše 12.500 automobilov, ešte o 5 % viac ako pred rokom. Druhé miesto patrí Rakúsku a tretie Českej republike, v oboch prípadoch prekonali dovozy hranicu 4000 kusov. Potom už s väčším odstupom nasledujú Taliansko, Belgicko a Francúzsko.
Najsilnejší rast zaznamenal dovoz vozidiel vo veku do dvoch rokov, ktorý sa za prvý polrok medziročne zvýšil o 74 %. Výraznejšie rástol aj import áut vo veku tri až päť rokov, a to o 38 %, pričom v tomto prípade ide o najpočetnejšiu vekovú kategóriu s počtom takmer 10.000 vozidiel. Naopak, starších áut celkovo ubúda.
Záujem o novšie a kvalitnejšie vozidlá potvrdzujú aj ich ceny. Počet automobilov za 30.000 až 40.000 eur medziročne vzrástol o tretinu, zatiaľ čo vozidiel s cenou nad 40.000 eur pribudlo o pätinu. Najpočetnejšou skupinou zostávajú autá v hodnote 20.000 až 30.000 eur, ktorých sa doviezlo zhruba 6500. Na druhej strane kontinuálne klesá import áut s cenovkou pod 10.000 eur, medziročne o 13 %.
Zároveň sa znižuje aj deklarovaný kilometrový nájazd dovážaných vozidiel. Počet áut s hodnotou do 50.000 kilometrov sa takmer zdvojnásobil a vozidiel s nájazdom 50.000 až 100.000 kilometrov pribudlo o 55 %. Na druhej strane import automobilov nad 200.000 kilometrov za rok klesol o viac ako tretinu.
Zmeny v dopyte po autách vidno i pri pohonoch. Počet dovezených elektromobilov sa medziročne zvýšil z necelých 2000 kusov na viac ako 4000. Benzínové motory si polepšili takmer o štvrtinu, zatiaľ čo dieselové vozidlá zaznamenali ďalší pokles o viac ako desatinu, no ešte stále tvoria najväčšiu časť dovozov s počtom presahujúcim 15.0000 kusov.
„Sledujeme, že pokračuje trend postupnej elektrifikácie vozového parku, ktorý je podporovaný širšou ponukou jazdených elektromobilov na západoeurópskych trhoch,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolina Topolová.
Najobľúbenejším typom karosérie zostáva kombi, ktoré uprednostnili majitelia približne polovice z importovaných áut. Druhé miesto patrí MPV a tretie hatchbackom pred ďalšími v poradí SUV a sedanmi. Mierne stúpol počet áut s pohonom všetkých štyroch kolies, ktoré majú aktuálne 38-percentý podiel. Vozidlá s automatickými prevodovkami už nezvratne prevládajú nad tými s manuálnym radením a aktuálny pomer je 52 % oproti 48 %.
Najviac vozidiel tradične smerovalo na Slovensko z Nemecka, odkiaľ bolo dovezených vyše 12.500 automobilov, ešte o 5 % viac ako pred rokom. Druhé miesto patrí Rakúsku a tretie Českej republike, v oboch prípadoch prekonali dovozy hranicu 4000 kusov. Potom už s väčším odstupom nasledujú Taliansko, Belgicko a Francúzsko.