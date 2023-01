Počet insolvencií v Česku klesol vlani na 11-ročné minimum

Praha 7. januára (TASR) - V minulom roku bolo v Česku podľa predbežných údajov podaných 21.375 insolvenčných návrhov. To je zhruba o 14 % menej než v roku 2021 a zároveň najnižší počet od roku 2011. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnila analytická spoločnosť InsolCentrum. Údaje zahrnujú ako fyzické osoby, tak živnostníkov a firmy. Informoval o tom server lidovky.cz.



Podľa konateľky spoločnosti Jarmily Veselej však v dôsledku súčasnej ekonomickej situácie jednoznačne dôjde k rastu insolvencií. "Zatiaľ je to taký pokoj pred búrkou, pretože štát vynakladá značné prostriedky, aby ľuďom a firmám pomohol zvládnuť aktuálnu ekonomickú krízu," uviedla. Dodala, že podľa ostatnej prognózy by do roka či dvoch k rastu ešte dôjsť nemalo. Minulá kríza poukazuje na postupný rast, pričom vrchol insolvencií bol zaznamenaný až za niekoľko rokov. "To očakávame aj teraz," povedala Veselá.



Počet insolvencií súvisiacich so svetovou finančnou krízou stúpal postupne a ich najvyšší počet sa dosiahol v roku 2012. To znamená štyri roky od nástupu finančnej krízy v roku 2008.



Za 15 rokov účinnosti insolvenčného zákona v Česku bolo povolených 280.000 oddlžení. Z nich viac než polovicu (148.000) bolo splnených a 108.000 aktuálne prebieha. Iba 9 % dlžníkov prestalo počas procesu oddlžovania splácať a proces sa im zrušil. Celý dlh zvládlo uhradiť 28,5 % dlžníkov, pričom celkovo uhradili 88 miliárd Kč (3,66 miliardy eur).



"Do poradne nám v poslednom období chodia o niečo problematickejší klienti, než predtým. Sú to ľudia, ktorí majú viac problémov a viac exekúcií," povedal David Šmejkal, riaditeľ Poradne pri finančnej tiesni. Najväčším problémom podľa neho je, že suma splácaná v exekúcii je nižšia, než tá v insolvencii. Dlžníci sú potom motivovaní roky zotrvávať v početných exekúciách.



Problémy expertom v tejto oblasti robí aj novela insolvenčného zákona. Návrh totiž podľa Veselej nerobí rozdiel medzi ohrozenými či zdravotne postihnutými ľuďmi a zdravými a v produktívnom veku. "Návrh novely vychádza z názoru, že všetci dlžníci sú obeťami svojich veriteľov. To je však mýtus. Bezmocných obyvateľov tu máme, tí však tvoria iba štvrtinu z tých, ktorých sa novela týka. Priemerný dlžník je zdravý muž vo veku 44 rokov," doplnila expertka s tým, že úspech insolvencií by vládny návrh úplne zničil.



(1 EUR = 24,054 CZK)