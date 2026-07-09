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Počet insolvencií v Nemecku dosiahol najvyššiu úroveň za vyše 20 rokov
V porovnaní s prvým štvrťrokom počet bankrotov vzrástol o 9 % a dostal sa najvyššie od druhého štvrťroku 2005.
Autor TASR
Halle 9. júla (TASR) - Počet firemných bankrotov v Nemecku v druhom štvrťroku naďalej rástol a dosiahol najvyššiu úroveň za viac ako 20 rokov. Za tri mesiace do konca júna 2026 úrady zaevidovali 4996 prípadov platobnej neschopnosti, oznámil vo štvrtok Leibnizov inštitút pre ekonomický výskum (IWH). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V porovnaní s prvým štvrťrokom počet bankrotov vzrástol o 9 % a dostal sa najvyššie od druhého štvrťroku 2005. „Aktuálne čísla ukazujú, že miera platobnej neschopnosti zostáva na mimoriadne vysokej úrovni,“ hovorí Steffen Müller, vedúci výskumu insolvencií v IWH. Insolvencie ovplyvňujú ekonomiku naprieč odvetviami, ich počet pravdepodobne vzrastie aj v treťom štvrťroku, dodal.
V druhom štvrťroku boli zaznamenané rekordné počty insolvencií takmer vo všetkých hlavných odvetviach vrátane stavebníctva, realitného sektora, maloobchodu a služieb. Jednou z mála výnimiek je spracovateľský priemysel, dodal Müller.
V porovnaní s prvým štvrťrokom počet bankrotov vzrástol o 9 % a dostal sa najvyššie od druhého štvrťroku 2005. „Aktuálne čísla ukazujú, že miera platobnej neschopnosti zostáva na mimoriadne vysokej úrovni,“ hovorí Steffen Müller, vedúci výskumu insolvencií v IWH. Insolvencie ovplyvňujú ekonomiku naprieč odvetviami, ich počet pravdepodobne vzrastie aj v treťom štvrťroku, dodal.
V druhom štvrťroku boli zaznamenané rekordné počty insolvencií takmer vo všetkých hlavných odvetviach vrátane stavebníctva, realitného sektora, maloobchodu a služieb. Jednou z mála výnimiek je spracovateľský priemysel, dodal Müller.