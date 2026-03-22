Počet kamenných obchodov v Nemecku má tento rok klesnúť pod 300.000
Autor TASR
Berlín 22. marca (TASR) - Počet kamenných obchodov v Nemecku postupne klesá, pričom tento rok by sa mal dostať pod hranicu 300.000. Poukázali na to v nedeľu zverejnené výsledky najnovšieho prieskumu Nemeckej asociácie maloobchodu (HDE). Informovala o tom agentúra DPA.
Asociácia odhaduje, že tento rok klesne počet kamenných obchodov v Nemecku o 4900 na zhruba 296.600. Ak sa prognóza HDE potvrdí, počet kamenných obchodov sa pod hranicu 300.000 dostane prvýkrát od zjednotenia Nemecka v roku 1990. Pred desiatimi rokmi, ku koncu roka 2015, ich bolo v krajine približne 372.000, odvtedy ich však desaťtisíce zatvorili.
Situácia v maloobchode sa výrazne zhoršila počas pandémie COVID-19. V roku 2021 klesol počet kamenných obchodov v Nemecku o 11.500 a v roku 2022 o ďalších 11.000. Vlani sa ich počet znížil približne o 4500 na zhruba 301.500. Aj keď dôsledky pandémie už odzneli, tlak na kamenné obchody každým rokom zvyšujú online predaje, dodala HDE.
Prezident HDE Alexander von Preen varoval pred dôsledkami takéhoto vývoja. Už teraz sú podľa neho centrá mnohých nemeckých miest viditeľne zasiahnuté rastúcim počtom prázdnych prevádzok. „Takto to nemôže pokračovať,“ povedal šéf HDE s tým, že zatiaľ nie je vidieť ani náznaky budúceho zlepšenia situácie. Tá je nepriaznivá najmä pre malých a stredne veľkých maloobchodníkov, povedal von Preen, pričom vyzval vládu, aby čo najskôr znížila pracovné náklady a náklady na energie.
