Počet kioskov na úradoch sa zníži o 102 kusov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR v spolupráci so svojimi partnermi znižuje náklady na projekt e-kolok. Informovalo o tom v stredu na sociálnej sieti. V praxi to znamená aj to, že samoobslužných kioskov na úradoch bude o 102 kusov menej než v súčasnosti. Štátu to má ročne ušetriť 1,5 milióna eur.



"Určite ste si všimli samoobslužné platobné terminály v klientskych centrách, súdoch, okresných či katastrálnych úradoch. Ľudia tu môžu platiť za kolky v hotovosti aj kartou," vysvetlil rezort v statuse. Ministerstvo tvrdí, že na mnohých miestach bolo takýchto kioskov priveľa, preto pristúpilo k optimalizácii ich počtu so zreteľom na to, aby sa táto zmena dotkla občanov len minimálne.



"Ministerstvo financií SR sa rozhodlo, že počet kioskov na Slovensku zníži o 102 kusov a upraví aj celý nákladový model," spresnilo ministerstvo a vyčíslilo, že štát tak každoročne ušetrí 1.547.237 eur.



"Tieto finančné prostriedky tak budeme môcť v budúcnosti využiť na ďalšie projekty, ktoré skvalitnia a zjednodušia život všetkým obyvateľom Slovenska," uzavrelo ministerstvo.



Hovorkyňa ministerstva financií Michaela Lovásová pre TASR vyčíslila, že na úradoch teda bude po novom namiesto súčasných 275 kusov celkovo 173 kusov. "Vyradené budú najneskôr do konca septembra," spresnila.



Čo sa týka nákladov, ročná odmena na prevádzku systému bola v roku 2020 na úrovni okolo 8,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Po zmene nákladového modelu tak bude štát za prevádzku kioskov platiť ročne niečo vyše siedmich miliónov eur bez DPH. "Nový spôsob fakturácie by mal nabehnúť najneskôr 1. októbra 2021," spresnila pre TASR Lovásová.