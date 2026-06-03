< sekcia Ekonomika
Počet kolaudácií nových bytov medziročne klesol o štvrtinu
Na regionálnej úrovni sa zhoršenie situácie prejavilo vo všetkých krajoch Slovenska, od prepadu o 56 % v Bratislavskom kraji po pokles o 4 % v Nitrianskom kraji.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - V prvých troch mesiacoch tohto roka sa v SR dokončilo 2210 bytov. Od roku 2000 to bolo najmenej spomedzi 1. štvrťrokov a zároveň druhý najnižší počet v porovnaní všetkých štvrťrokov. Počty bytových kolaudácií medziročne klesli o viac ako štvrtinu a o vyše 40 % zaostávali aj za dlhodobým desaťročným priemerom rovnakého obdobia. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Naďalej v štruktúre kolaudácií prevažovali byty v rodinných domoch, ich podiel z celku tvoril 69 %. Štatistické informácie o výstavbe bytov sú od 3. štvrťroku 2025 predbežné z dôvodu prechodu na nový dátový zdroj a budú dodatočne spresnené.
Na regionálnej úrovni sa zhoršenie situácie prejavilo vo všetkých krajoch Slovenska, od prepadu o 56 % v Bratislavskom kraji po pokles o 4 % v Nitrianskom kraji. V dlhodobom porovnaní počet dokončených bytov dvojciferne klesol vo všetkých ôsmich krajoch, najvýraznejšie v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Súčasne sa v prvom štvrťroku 2026 začalo stavať takmer 2100 bytových jednotiek, čo je najmenej spomedzi všetkých štvrťrokov od roku 1998. Počet začatých bytov medziročne klesol o viac ako tretinu a súčasne bol o polovicu nižší ako dlhodobý priemer rovnakého obdobia. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 61 %.
Rozbeh výstavby sa medziročne spomalil v piatich z ôsmich krajov SR, najdynamickejšie, nad 60 %, v Košickom a Bratislavskom kraji.
Naopak, začiatok výstavby sa zrýchlil v troch krajoch, najviac, nad 80 %, v Nitrianskom kraji. V porovnaní s dlhodobým priemerom 1. štvrťrokov boli počty začatých bytov výrazne nižšie v siedmich krajoch SR, len Nitriansky kraj evidoval rast do 6 %.
Ku koncu marca 2026 bolo na Slovensku rozostavaných 77.600 bytových jednotiek, čo bolo o 0,8 % viac ako v rovnakom období pred rokom a súčasne to bolo o 1,7 % viac ako v desaťročnom priemere.
Naďalej v štruktúre kolaudácií prevažovali byty v rodinných domoch, ich podiel z celku tvoril 69 %. Štatistické informácie o výstavbe bytov sú od 3. štvrťroku 2025 predbežné z dôvodu prechodu na nový dátový zdroj a budú dodatočne spresnené.
Na regionálnej úrovni sa zhoršenie situácie prejavilo vo všetkých krajoch Slovenska, od prepadu o 56 % v Bratislavskom kraji po pokles o 4 % v Nitrianskom kraji. V dlhodobom porovnaní počet dokončených bytov dvojciferne klesol vo všetkých ôsmich krajoch, najvýraznejšie v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Súčasne sa v prvom štvrťroku 2026 začalo stavať takmer 2100 bytových jednotiek, čo je najmenej spomedzi všetkých štvrťrokov od roku 1998. Počet začatých bytov medziročne klesol o viac ako tretinu a súčasne bol o polovicu nižší ako dlhodobý priemer rovnakého obdobia. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 61 %.
Rozbeh výstavby sa medziročne spomalil v piatich z ôsmich krajov SR, najdynamickejšie, nad 60 %, v Košickom a Bratislavskom kraji.
Naopak, začiatok výstavby sa zrýchlil v troch krajoch, najviac, nad 80 %, v Nitrianskom kraji. V porovnaní s dlhodobým priemerom 1. štvrťrokov boli počty začatých bytov výrazne nižšie v siedmich krajoch SR, len Nitriansky kraj evidoval rast do 6 %.
Ku koncu marca 2026 bolo na Slovensku rozostavaných 77.600 bytových jednotiek, čo bolo o 0,8 % viac ako v rovnakom období pred rokom a súčasne to bolo o 1,7 % viac ako v desaťročnom priemere.