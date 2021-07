Počet konkurzov a reštrukturalizácií medziročne vzrástol

Bratislava 10. júla (TASR) - V druhom štvrťroku bolo na Slovensku vyhlásených celkom 66 konkurzov na majetok dlžníkov a povolených bolo desať reštrukturalizácií. V medziročnom porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 83,33 percenta a počet reštrukturalizácií vzrástol až o 150 percent, vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



V porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka počet konkurzov narástol o 13,79 percenta a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 42,86 percenta. Počet konkurzov podnikateľských subjektov sa zvýšil už tretí štvrťrok za sebou.



Hlavná analytička spoločnosti CRIF SK Jana Marková prisudzuje nárast počtu bankrotov dočasnej ochrane pred veriteľmi, zavedenej pre pandémiu ochorenia COVID-19. "Štatistiky konkurzov a reštrukturalizácií potvrdzujú, že v roku 2020 boli na Slovensku aj takzvané tieňové bankroty. Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi oddialila riešenie úpadku u časti týchto podnikov. Napríklad v júni bol vyhlásený konkurz na majetok troch spoločností a povolená reštrukturalizácia dvom dlžníkom, ktorí ešte vlani využívali dočasnú ochranu," uviedla Marková.



Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 206 konkurzov, čo je o 5,5 % menej než v predchádzajúcom období s 218 konkurzmi. V období od júla 2020 do júna 2021 bolo povolených 25 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 22 povolenými reštrukturalizáciami viac o 13,64 %. Od roku 2006 do konca marca 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4412 konkurzov a bolo povolených 875 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov - dlžníkov.



V júni súdy vyhlásili 30 konkurzov na majetok právnických osôb. V porovnaní s v predchádzajúcim mesiacom s 25 konkurzmi ide o 20-percentný nárast a v medziročnom porovnaní s júnom 2020 s desiatimi konkurzmi to predstavuje nárast až o 200 percent. Pre nedostatok majetku súdy zastavili 11 konkurzných konaní. Zároveň bolo začatých 44 nových konkurzných konaní, čo je o 158,82 percenta viac ako v júni 2020. V šiestom mesiaci tohto roka boli povolené štyri reštrukturalizácie.



Až 28 konkurzov bolo v júni vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, z toho bolo 27 spoločností s ručením obmedzeným a jedna akciová spoločnosť. Do konkurzu sa dostala aj jedna nezisková organizácia a jedna fyzická osoba - podnikateľ. Všetky spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou boli právnické osoby podnikatelia, z nich tri boli spoločnosti s ručením obmedzeným a jedna akciová spoločnosť.