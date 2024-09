Počet konkurzov firiem sa v auguste oproti júlu výrazne zvýšil na 40

Bratislava 6. septembra (TASR) - V auguste súdy vyhlásili konkurz na 40 firiem, čo je oproti júlovým 16 konkurzom nárast o 150 %. Medziročne však bolo konkurzov o 9 % menej, keď ich počet v auguste 2023 dosiahol 44. V piatok o tom informoval správca úverových registrov, spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau. Až 90 % dlžníkov tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom väčšina z nich (70 %) nemala žiadneho zamestnanca.



Najväčší počet zamestnancov v rozmedzí 25 až 49 mala spoločnosť Chemes distribúcia z Prešovského kraja. Návrh na konkurz podala sama z dôvodu výpadku tržieb zapríčineného dlhodobým sporom so spoločnosťou Východoslovenská energetika. Zároveň tento rok neplatila spoločnosti SPP za energie. Napriek konkurzu ďalej pokračuje v dodávkach tepla pre domácnosti a podniky v priemyselnom parku.



Firmou s najvyšším obratom bola spoločnosť Oresi Slovakia z Trenčianskeho kraja, ktorá sa zaoberala maloobchodom s nábytkom, svietidlami a domácimi potrebami v špecializovaných predajniach. Oresi Slovakia zaznamenala v roku 2023 celkové výnosy 2,65 milióna eur a stratu viac ako 760.000 eur.



Najviac, spolu 12 konkurzov, súdy vyhlásili v Bratislavskom kraji, nasledoval Prešovský kraj s desiatimi a Nitriansky kraj so siedmimi konkurzmi. Trnavský so Žilinským krajom zaznamenali po tri konkurzy, Banskobystrický a Košický po dva konkurzy. Najlepšie obstál Trenčiansky kraj s jediným konkurzom.



August priniesol aj 11 zastavení konkurzných konaní pre nedostatok majetku a 12 zrušení vyhlásených konkurzov z rovnakého dôvodu. Reštrukturalizačné konanie postihlo v auguste dve firmy zo Žilinského kraja. Eseročka Diago SF sa zaoberá veľkoobchodom so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami. Eseročka Hastra sa venuje výstavbe ciest a diaľnic a v roku 2023 dosiahla výnosy viac ako 21 miliónov eur.