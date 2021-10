Počet konkurzov sa v 3. štvrťroku medziročne zvýšil o viac ako 130 %

Bratislava 9. októbra (TASR) - V 3. štvrťroku bolo na Slovensku vyhlásených 74 konkurzov na majetok dlžníkov a povolené boli tri reštrukturalizácie. V porovnaní s predchádzajúcim, druhým štvrťrokom, počet konkurzov narástol o 12,12 % (zo 66 na 74) a počet reštrukturalizácií klesol z desať na tri. V medziročnom porovnaní s 3. štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 131,25 % (z 32 na 74) a počet reštrukturalizácií klesol zo šesť na tri. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov, analytickej spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



"Nárast počtu vyhlásených konkurzov ovplyvnilo postupné zastavenie rôznych druhov podporných opatrení zo strany štátu na zmiernenie dopadov pandemickej situácie. Niektorí dlžníci, na pokraji existencie už pred pandémiou, nemohli ďalej fungovať. Navyše sa opätovne vrátila pre dlžníkov povinnosť podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu bez zbytočného odkladu, ak sú predlžení," vysvetlila hlavná analytička spoločnosti CRIF SK Jana Marková.



Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 248 konkurzov, čo je o 29,17 % viac než v predchádzajúcom období so 192 konkurzmi. V období od októbra 2020 do septembra 2021 bolo povolených 22 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 25 povolenými reštrukturalizáciami menej o 12 %.



Zároveň od júna do konca septembra rozhodli súdy o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi dvom podnikateľským subjektom, z toho v jednom prípade išlo o predĺženie tejto formy pomoci na ďalšie obdobie. Zároveň bola dočasná ochrana súdom ukončená jednému podnikateľskému subjektu, dvom sa skončila uplynutím jej doby a jednému bola zrušená po predĺžení lehoty. K 30. septembru tak dočasnú ochranu využívali dva podnikateľské subjekty.



Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, bol Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii. Zamestnával od 50 do 99 pracovníkov. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo okrem tohto štátneho podniku 19 konkurzov vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, z toho bolo 17 spoločností s ručením obmedzeným, jedna akciová spoločnosť a jedna v.o.s.



Až 55 % dlžníkov, ktorí sa v septembri dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Druhú najväčšiu skupinu s podielom 25 % predstavujú spoločnosti, v ktorých pracovalo od 10 do 99 zamestnancov.