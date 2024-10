Počet konkurzov sa v septembri medzimesačne znížil o 40 %

Bratislava 4. októbra (TASR) - Počet vyhlásených konkurzov sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 40 %. Súdy vyhlásili konkurz na 24 právnických subjektov, z toho takmer 92 % boli spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). V medzikvartálnom porovnaní nenastala žiadna zmena, počet konkurzov zostal rovnaký, a to na úrovni 80. V piatok o tom informoval správca úverových registrov, spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF).



"Od začiatku roka sa počet vyhlásených konkurzov vyvíja nerovnomerne, poklesy striedajú nárasty. Pokiaľ si však porovnáme september 2024 a 2023, tam zaznamenávame nárast o viac ako 14 %, presne pred rokom bolo konkurzov 21," uviedla analytička CRIF Jana Marková.



Doplnila, že až 67 % subjektov, ktoré v minulom mesiaci vyhlásili konkurz, nemalo žiadneho zamestnanca. Po augustovom vyhlásení konkurzu na spoločnosť Chemes distribúcia sa do konkurzu v septembri dostala aj firma Chemes z Humenného, ktorá má najväčší počet zamestnancov v rozmedzí 50 až 99 a jej výnosy boli za minulý rok takmer 30 miliónov eur. Spoločnosť je vlastníkom priemyselného parku a výrobcom tepla v Humennom.



Najviac konkurzov vyhlásili v administratívnych a podporných službách, a to celkovo päť. Štyri konkurzy boli v priemyselnej výrobe a stavebníctve. V prípade krajov bolo osem konkurzov v Bratislavskom kraji. Ďalej nasledovali Košický kraj so šiestimi a Banskobystrický kraj s tromi konkurzmi. Trnavský a Nitriansky kraj mali zhodne po dva konkurzy, ostatné kraje mali každý len jeden konkurz.



Analytička spresnila, že v deviatom mesiaci tohto roka bolo zastavených 15 konkurzných konaní pre nedostatok majetku a 16 bolo úplne zrušených z rovnakého dôvodu.



"Reštrukturalizácii čelilo v septembri až päť spoločností. V medzikvartálnom porovnaní ide o 300-% nárast. V medziročnom porovnaní so septembrom 2023 je nárast až o 400 %, vtedy reštrukturalizácii čelila len jedna spoločnosť. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o 150-% nárast, v auguste 2024 súdy povolili dve reštrukturalizácie," uzavrela Marková.



Spresnila, že do reštrukturalizačného konania sa dostali dve firmy z Nitrianskeho kraja a jedna spoločnosť z Košického kraja. Eseročka Aneko SK z Nitrianskeho kraja sa zaoberá výrobou plastových komponentov pre stavebníctvo a firma Variakov z Košického kraja vyrába kovové konštrukcie. Najväčší obrat spomedzi firiem v reštrukturalizácii má eseročka Nourus - Mäso z Nitrianskeho kraja, ktorej výnosy minulý rok dosiahli viac ako 35 miliónov eur.