Počet konkurzov sa vlani medziročne výrazne zvýšil

Bratislava 5. januára (TASR) – V minulom roku bolo na Slovensku vyhlásených 270 konkurzov na majetok podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a bolo povolených 24 reštrukturalizácií. Oproti roku 2020, keď bolo vyhlásených historicky najmenej konkurzov v jednom roku, a to iba 167, ich počet vlani vzrástol o 61,68 percenta. Počet reštrukturalizácií medziročne vzrástol z 22 v roku 2020 na 24. Vyplýva to z analýzy správcu slovenských bankových aj nebankových úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.



Vyšší počet konkurzov, a to 274, bol podľa analýzy naposledy vyhlásený v roku 2016, viac povolených reštrukturalizácií bolo v roku 2017, keď ich súdy schválili 49. Vlani bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 132 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 128 konkurzov. Začatých bolo celkom 357 konkurzných konaní a na majetok piatich spoločností bol vyhlásený konkurz po neúspešnom priebehu povolenej reštrukturalizácie.



"Kým ešte v roku 2020 spoločnosti pred konkurzmi čiastočne chránili vládne opatrenia na zmiernenie dosahov pandémie, ako napríklad dočasná ochrana pred veriteľmi aj finančné rezervy firiem, v roku 2021 sa dôsledky pandémie prejavili v oveľa širšom meradle a v konkurze skončili aj spoločnosti, ktoré by zbankrotovali už v roku 2020," ozrejmila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Zmenou legislatívy sa výrazne sprísnili podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi, čím podnikatelia stratili právo nepodať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, ak sú v predlžení. Všeobecne sa podľa Markovej za najviac pandémiou postihnuté odvetvia považuje sektor HoReCa, avšak v minulom roku sa v konkurze a v reštrukturalizácii najviac ocitali spoločnosti zo sekcie veľkoobchodu a maloobchodu.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo vlani 265 konkurzov vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, pričom z nich 249 bolo spoločností s ručením obmedzeným, 14 akciových spoločností, jedna verejná obchodná spoločnosť a jeden štátny podnik. Tri konkurzy boli vyhlásené na majetok právnických osôb nepodnikateľov - po jednom na neziskovú organizáciu, združenie i politickú stranu. Zároveň boli vyhlásené konkurzy na dve fyzické osoby – podnikateľov.



Z celkového počtu povolených reštrukturalizácií v roku 2021 až 18 pripadalo na "eseročky", štyri na akciové spoločnosti a dve na družstvá. Viac ako polovica (148) z celkového počtu vyhlásených konkurzov v minulom roku predstavovali podnikateľské subjekty bez zamestnancov, druhou najpočetnejšou skupinou (67 spoločností) boli zamestnávatelia s jedným až deviatimi pracovníkmi.



Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v roku 2021 vyhlásený konkurz, boli tri spoločnosti s 50 – 99 zamestnancami, a to veľkoobchod s farmaceutickým tovarom Transmedic Slovakia, priemyselný podnik Chemstroj, ktorý sa zaoberal opravou strojov, a Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii, ktorý mal v predmete činnosti zmiešané hospodárstvo.