Počet konkurzov vlani na Slovensku vzrástol o necelých osem percent

Bratislava 27. februára (TASR) - V roku 2022 na Slovensku stúpol počet vyhlásených konkurzov právnických osôb a živnostníkov v porovnaní s predošlým rokom spolu o 120, čo je medziročný nárast o 7,7 %. Za celkovým nárastom na 1680 konkurzov je predovšetkým vyšší počet konkurzov u fyzických osôb – podnikateľov, vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.



Počet konkurzov fyzických osôb – podnikateľov medziročne vzrástol o 128 na 1429. "Naopak, počet konkurzov u právnických osôb mierne klesol z počtu 259 v roku 2021 na minuloročných 251," uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Drvivá väčšina úpadkov pripadá na Bratislavu, kde skrachovalo 213 subjektov, z toho 88 firiem a 125 podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri. Štěpánová pripomenula, že vyhlásenie konkurzu je už posledné štádium, keď firma definitívne smeruje do úpadku.



V porovnaní s predošlými rokmi je však počet vyhlásených konkurzov v minulom roku nižší. Napríklad v roku 2020 bolo zaznamenaných 1713 vyhlásených úpadkov firiem a živnostníkov. Rok predtým, teda v roku 2019, to bolo až 2205 a v roku 2018 bolo zaznamenaných 1857 konkurzov. Vlaňajšie čísla tak predstavujú druhé najnižšie číslo za posledných päť rokov.



Dun & Bradstreet sa pozrela aj na začaté insolvenčné konania spoločností na Slovensku. Tých bolo v roku 2022 celkovo vyhlásených spolu 1894. "Aj v tomto prípade vnímame medziročný nárast, a to o 101 konaní, a teda 5,6 %. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je to však stále nižšie číslo," dodala Štěpánová. Napríklad v roku 2020 bolo vyhlásených spolu 1900 insolvencií, v roku 2019 to bolo 2497 a rok predtým, teda v roku 2018, ich bolo zaznamenaných spolu 2178.