Počet krčiem v Anglicku a vo Walese klesol tento rok pod 39.000

Londýn 30. decembra (TASR) - Počet krčiem v Anglicku a vo Walese pokračoval v tomto roku v poklese, pričom prvýkrát sa ich celkový počet dostal pod 39.000. Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa odvolala na najnovšie štatistiky.



Tie ukázali, že v tomto roku bolo v Anglicku a vo Walese zbúraných alebo upravených na iné účely celkovo 412 krčiem, takzvaných pubov. Na základe analýzy, ktorú vypracovala spoločnosť Altus Group, celkový počet krčiem vrátane prázdnych a ponúknutých na prenájom klesol v uvedených oblastiach na 38.989.



Posledné objednávky prijalo v tomto roku mesačne viac než 34 krčiem. To je najhorší výsledok od roku 2021, keď tento sektor zasiahli protipandemické opatrenia a rastúce ceny energií.



Za koncom mnohých pubov sú okrem rastúcich nákladov na energie aj obmedzené výdavky spotrebiteľov, ktorí viac peňazí vynakladajú na vyššie platby za bývanie a drahšie hypotéky. Navyše, prispel k tomu aj rozpočet na rok 2025, ktorý počíta s výrazným zvýšením daní.



Podľa Emmy McClarkinovej, šéfky Britskej asociácie pivovarov a krčiem (BBPA), tieto podniky lejú do ekonomiky miliardy libier a zamestnávajú viac než milión ľudí. Ich zatváranie tak môže mať katastrofálny vplyv tak na príjmy do štátnej pokladnice, ako aj na trh práce.



Podrobnejšie štatistiky ukázali, že z jednotlivých oblastí vrátane hlavného mesta to bol práve Londýn, ktorý prišiel o najviac krčiem. Ku koncu roka ich tu bolo 3470, čo znamená, že prevádzku v hlavnom meste Británie ukončilo v roku 2024 celkovo 55 krčiem. Na druhom mieste skončila oblasť West Midlands s centrom Birmingham, kde ich počet klesol o 53 na 3904.