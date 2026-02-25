< sekcia Ekonomika
Počet kybernetických útokov v SR v roku 2025 podľa SK-NIC vzrástol
Menšiu časť útokov tvorili ransomvérové, naďalej však patrili medzi tie najrizikovejšie.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Počet kybernetických útokov na Slovensku v roku 2025 prudko rástol. Prevažovali botnetové útoky zamerané na vyradenie systémov z prevádzky. Menšiu časť útokov tvorili ransomvérové, naďalej však patrili medzi tie najrizikovejšie. Vyplýva to z výročnej správy o internete za rok 2025 spoločnosti SK-NIC, ktorá je správcom domény najvyššej úrovne .sk.
Popri raste používania umelej inteligencie bol rok 2025 rokom, kedy vzrástol nielen počet, ale aj rozmanitosť kybernetických útokov. Najčastejším spôsobom doručovania škodlivých súborov naďalej ostáva email - až 73 % škodlivých súborov prišlo do slovenských organizácií práve prostredníctvom emailu.
„Rok 2025 jasne ukázal, že téma kybernetickej bezpečnosti je vec, ktorej sa na Slovensku treba venovať. Dôležité je najmä zvyšovanie povedomia, bolo by výborné, keby sa táto téma konečne dostala do systematického vzdelávania už v rámci základných škôl. Potenciálne sú však ohrození všetci, keďže všetci v súčasnej dobe používajú internet, resp. elektronické zariadenia,“ povedal Peter Bíro, generálny riaditeľ spoločnosti.
SK-NIC je správcom domény najvyššej úrovne .sk. Od polovice 90. rokov je uznaná organizáciou IANA (Internet Assigned Numbers Authority), ktorá manažuje koreňovú zónu DNS ako delegovaný manažér domény .sk (v roku 1999 zmenila meno z EUNET Slovakia na EuroWeb Slovakia a v roku 2006 na SK-NIC).
Popri raste používania umelej inteligencie bol rok 2025 rokom, kedy vzrástol nielen počet, ale aj rozmanitosť kybernetických útokov. Najčastejším spôsobom doručovania škodlivých súborov naďalej ostáva email - až 73 % škodlivých súborov prišlo do slovenských organizácií práve prostredníctvom emailu.
„Rok 2025 jasne ukázal, že téma kybernetickej bezpečnosti je vec, ktorej sa na Slovensku treba venovať. Dôležité je najmä zvyšovanie povedomia, bolo by výborné, keby sa táto téma konečne dostala do systematického vzdelávania už v rámci základných škôl. Potenciálne sú však ohrození všetci, keďže všetci v súčasnej dobe používajú internet, resp. elektronické zariadenia,“ povedal Peter Bíro, generálny riaditeľ spoločnosti.
SK-NIC je správcom domény najvyššej úrovne .sk. Od polovice 90. rokov je uznaná organizáciou IANA (Internet Assigned Numbers Authority), ktorá manažuje koreňovú zónu DNS ako delegovaný manažér domény .sk (v roku 1999 zmenila meno z EUNET Slovakia na EuroWeb Slovakia a v roku 2006 na SK-NIC).