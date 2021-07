Počet kyberútokov na počítačových hráčov prudko rastie

Bratislava 11. júla (TASR) – Vlani, keď sa takmer celý svet ocitol v lockdowne, počet ľudí obľubujúcich počítačové hry prudko stúpol. V marci minulého roka dosahoval počet hráčov rekordné čísla a tohtoročný marec tento rekord opäť prekonal, pričom počet aktívnych hráčov na hernej platforme Steam dosiahol takmer 27 miliónov. Nárast počtu hráčov však využili i kyberzločinci. Upozornila na to kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky.



Už vlani na jar došlo podľa expertov spoločnosti k významnému zvýšeniu počtu webových detekcií zachytených antivírusovými programami na stránkach, ktoré zneužívajú tému hier – napríklad používajú názvy populárnych hier a platforiem. "Na porovnanie, medzi januárom a aprílom 2020 vzrástol počet zablokovaných presmerovaní na tieto stránky o 54 %," vyčíslili experti.



Počet webových útokov s "gamingovou" témou však stúpal aj po vlaňajších jarných lockdownoch. Vrchol dosiahol v novembri 2020 s počtom útokov takmer 2,5 milióna. Začiatkom tohto roka síce počet útokov poklesol, v súčasnosti však útoky na hráčov opäť rastú, v apríli tohto roka odborníci zaznamenali 1,125 milióna takýchto útokov, čo je o 34 % viac než mesiac predtým.



Tento rok aj vlani kyberzločinci najčastejšie využívali na podvody hru Minecraft. Tento rok sa však na ňu doťahuje aj hra Counter Strike Global Offensive. "Enormný nárast zaznamenala v podobe návnady aj séria strategických videohier Dota, konkrétne v lete 2020," dodali experti.



Medzi najbežnejšie hrozby, ku ktorým tieto škodlivé odkazy zneužívajúce hernú tému viedli, patria rôzne trójske kone, teda škodlivé súbory, ktoré umožňujú kyberzločincom robiť všetko od mazania a blokovania údajov až po prerušenie výkonu počítača, pričom malvér sa zvyčajne maskoval ako bezplatná verzia, aktualizácia alebo rozšírenie pre populárne hry či programy.



Na prevenciu voči kyberútokom experti hráčom odporúčajú používať silné heslá a dvojfaktorovú autentifikáciu, aby ochránili svoje herné účty. "Buďte opatrní pri akýchkoľvek pirátskych kópiách videohier, pretože ide o jedno z obľúbených maskovaní, ktoré využívajú kyberzločinci," podotkli tiež experti. Takisto radia používať spoľahlivé bezpečnostné riešenie a nakupovať hry iba na oficiálnych stránkach. Hráči by si tiež mali dať pozor na phishingové kampane a neznámych hráčov a mali by sa vyhnúť klikaniu na odkazy na externé stránky v hernom chate.