Berlín 11. januára (TASR) - Počet lekární v Nemecku klesol na najnižšiu úroveň takmer za 50 rokov. Na konci roka 2024 bolo v Nemecku 17.041 lekární, čo je o 530 prevádzok alebo o 3 % menej ako rok predtým, oznámil v piatok (10. 1.) Spolkový zväz nemeckých lekárnických združení (ABDA). TARS o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Počet lekární bol na konci minulého roka najnižší do roku 1978, keď bolo vo vtedajšom východnom aj západnom Nemecku spolu 16.857 lekární. Ponuka je čoraz redšia, uviedla prezidentka ABDA Gabriele Regina Overwieningová. Zároveň upozornila, že tempo úbytku sa v posledných rokoch zrýchľuje. Celkovo sa v roku 2022 podľa údajov ABDA zatvorilo 393 lekární, zatiaľ čo v roku 2023 ich bolo 497.



Trend v otváraní nových lekární tiež smeruje nadol. V roku 2022 ich bolo otvorených 68, v roku 2023 62 a v roku 2024 len 48. S hustotou 20 lekární na 100.000 obyvateľov je Nemecko pod priemerom EÚ, ktorým je 32 lekární. Mladým lekárnikom sa už jednoducho neoplatí prevádzkovať vlastný podnik, kritizovala Overwieningová. "Politici už roky vedia, že lekárne sú chronicky podfinancované," dodala.



Počet lekární v Nemecku už roky klesá. Medzi hlavné dôvody patria vysoké prevádzkové náklady a problémy pri hľadaní nástupcov, keď prevádzkovatelia lekární odchádzajú do dôchodku. Vzhľadom na nedostatočné ohodnotenie za kvalifikovaní ľudia sťahujú do komerčnej sféry alebo nemocničných lekární, upozornila ABDA. Odvetvie tiež v tiež dlhodobo čelí konkurencii zo strany zahraničných zásielkových lekární.