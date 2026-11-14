< sekcia Ekonomika
Počet lekární v Nemecku naďalej klesá
Od začiatku januára do konca septembra pribudlo 47 nových lekární, zatiaľ čo 204 ich zaniklo.
Autor TASR
Berlín 14. novembra (TASR) - Počet lekární v Nemecku naďalej klesá. Podľa údajov Spolkového zväzu nemeckých lekárnických združení (ABDA) bolo ku koncu septembra v krajine 16.444 lekární, čo predstavuje pokles o 157 prevádzok od začiatku roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Od začiatku januára do konca septembra pribudlo 47 nových lekární, zatiaľ čo 204 ich zaniklo. Pokles bol menej výrazný než v rovnakom období predchádzajúceho roka, keď ukončilo činnosť 355 prevádzok. Čísla zahŕňajú hlavné lekárne aj ich pobočky (jedna lekáreň môže prevádzkovať až tri pobočky). Záver roka vyvoláva obavy, keďže skúsenosti ukazujú, že najvyšší počet zatváraní zvyčajne pripadá na posledný štvrťrok, uviedol prezident združenia ABDA Thomas Preis.
Nemecká vláda tento rok pristúpila k zvýšeniu honorárov pre lekárne. Od 1. júla sa pevná zložka odmeny za lieky viazané na lekársky predpis zvýšila z 8,35 eura na 9 eur za balenie. Ďalšie zvýšenie na 9,50 eura je naplánované od 1. januára 2027. Lekárne zároveň pociťujú tlak úsporných opatrení, ktorých cieľom je stabilizovať príspevky na zdravotné poistenie a obmedziť výdavky v celom zdravotníckom sektore.
Od začiatku januára do konca septembra pribudlo 47 nových lekární, zatiaľ čo 204 ich zaniklo. Pokles bol menej výrazný než v rovnakom období predchádzajúceho roka, keď ukončilo činnosť 355 prevádzok. Čísla zahŕňajú hlavné lekárne aj ich pobočky (jedna lekáreň môže prevádzkovať až tri pobočky). Záver roka vyvoláva obavy, keďže skúsenosti ukazujú, že najvyšší počet zatváraní zvyčajne pripadá na posledný štvrťrok, uviedol prezident združenia ABDA Thomas Preis.
Nemecká vláda tento rok pristúpila k zvýšeniu honorárov pre lekárne. Od 1. júla sa pevná zložka odmeny za lieky viazané na lekársky predpis zvýšila z 8,35 eura na 9 eur za balenie. Ďalšie zvýšenie na 9,50 eura je naplánované od 1. januára 2027. Lekárne zároveň pociťujú tlak úsporných opatrení, ktorých cieľom je stabilizovať príspevky na zdravotné poistenie a obmedziť výdavky v celom zdravotníckom sektore.